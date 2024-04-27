美銀：大型科技股將繼續領頭

Google母公司Alphabet在2024年第1季的營收與獲利，均優於市場預期。（路透）

美國商銀策略師表示，在實質利率上升引發經濟衰退擔憂之前，美股 將繼續依賴少數大型股來指引方向。

哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊指出，美國10大市值股票合計占史坦普500指數市值比率達到創紀錄的34%；而全球排名前10大股票占MSCI全球指數市值的比率則達到創紀錄的23%。

該策略師在最新報告中寫道，這種集中度將保持不變，直到10年期國債實際殖利率 升至3%左右，「或者更高的殖利率與更高的信貸利差相結合，威脅到經濟衰退」。實際殖利率是經通膨調整後的債券殖利率，持續上升被視為金融狀況緊張的指標，也是股市泡沫破裂的常見方式。

雖然4月走勢動盪，但自今年年初以來，包括輝達 、蘋果公司和亞馬遜在內所謂的「七巨頭」，與市場其他公司的業績差距仍然很大。

微軟和Alphabet 25日公布的強勁業績推動科技股繼續上漲。Alphabet 的市值有望突破2兆元，這是一個很難得的歷史門檻。

在第1季表現強勁後，美股於4月再次出現波動，交易員削縮減了對聯準會今年將降息的押注，而中東衝突推高大宗商品價格，加劇了通膨擔憂。然而，雖然數據顯示經濟強勁，美國10年期公債殖利率仍攀升至近6個月高點4.7%以上，但美股仍展現出韌性。

美國商銀策略師寫道，市場目前處於「不著陸」的局面；指的是在經濟成長依然強勁的情況下，利率將在更長時間內維持偏高水準。他們補充說，這對風險資產、尤其是周期性類股有利。

然而，策略師指出，通膨加速的風險將對風險資產產生負面影響，引發波動並有利於現金、黃金和大宗商品。