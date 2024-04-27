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通膨仍攀高 Fed降息恐延後

財經新聞組／綜合報導
最新核心PCE物價顯示通膨未見和緩。（歐新社）
最新核心PCE物價顯示通膨未見和緩。（歐新社）

3月通膨幾乎沒有減弱的跡象，聯準會密切關注的一項關鍵指標顯示物價壓力仍然很高，預示聯準會（Fed）降息時機可能進一步延後。不過，由於消費支出熱絡，帶動美股26日早盤走高。

美國商務部報告指出，3月不包括食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數年增2.8%，與2月持平；但高於《道瓊》共識預測的2.7%。

包括食品和能源在內，總體PCE物價指數上漲2.7%，也高於預期的2.6%。

按月計算，兩項指標均成長0.3%，符合預期，與2月增幅持平。

消費者展現出即使物價水準上漲，他們仍在消費。本月個人支出成長0.8%，略高於0.7%的預期。個人收入成長0.5%，符合預期，且高於2月0.3%的增幅。

25日發布的通膨數據高於預期，除非數據出現重大變化，否則聯準會可能至少在整個夏季都將維持利率不變。美國商務部發表報告表示，第1季個人消費支出年化成長率為3.4%。

由於通膨在升至40多年來最高水平2年後仍在蔓延，聯準會政策制訂者在考慮貨幣政策的下一步舉措時更加密切地關注數據。

聯準會的通膨目標為2%，核心PCE過去3年一直高於這個水平。

大部分通膨飆升發生在1月。PCE物價指數是聯準會為實現2%目標而追蹤的通膨指標之一。隨著時間過去，每月通膨數據必須達到0.2%，才能讓通膨回到2%目標水準。

聯準會特別關注PCE，因為它會根據消費者行為的變化進行調整，並且對住房成本的重視程度低於勞工部更廣為人知的消費者物價指數(CPI)。

雖然聯準會官員同時關注總體指標和核心指標，但他們認為，扣除食品和能源指標後的數據可以更了解長期趨勢，因為這兩類指標往往波動性較大。

本月服務價格上漲0.4%，而商品價格上漲0.1%，反映出自新冠疫情初期以來商品通膨占據主導地位，消費者物價出現回升。本月食品價格實際下跌0.1%，而能源價格上漲1.2%。

以12個月為基礎，服務價格上漲4%，而商品價格幾乎沒有變動，僅上漲0.1%。食品上漲1.5%，能源上漲2.6%。

聯準會 商務部 勞工部

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