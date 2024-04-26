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老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

編譯黃淑玲／綜合外電
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。 （路透）
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。 （路透）

美國股市、債市周四（25日）因為一些令人擔憂的經濟數據下跌之際，人稱「老債王」的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）在社群平台X推文建議投資人，「堅持價值股，避開科技股」，因為他看10年期美債殖利率正向4.75%邁進。

葛洛斯說，如果投資人非要買科技股不可的話，應該買微軟。

美國科技公司股票近來確實表現欠佳，史坦普500指數中的科技股本月表現正朝著去年9月以來最差的單月表現前進，4月迄今已下跌超過6.5%，拖累大盤也跟著下挫。 相較之下，Vanguard價值股ETF（Vanguard Value ETF）同期跌幅小得多，在3.5%左右。Vanguard Value ETF這檔基金的投資組合裡，包括「股神」巴菲特的波克夏公司、通用汽車。

葛洛斯預測，10年期美國公債殖利率正在向4.75%移動。周四這個指標殖利率，已經一度觸及4.74%左右，來到今年以來最高水準。

他還提到自己偏好的交易之一是「業主有限合夥」（MLPs），葛洛斯說，MLPs有著動能，但投資人不宜布局太多。MLPs也是在交易所交易，大多是自然資源事業以這種型式存在，例如石油、天然氣等。MLPs提供較高的殖利率，稅負優惠也較多。

這位老債王表示，自己現在買了Western Midstream Partners和MPLX這兩檔有限合夥單位，配息很豐厚。

美股史坦普500指數周四盤中一度大跌1.6%，因為傳來美國上季經濟成長減緩、通膨又走高。臉書母公司Meta財測失色，周四股價重挫10.56%，也拖累大盤表現。投資人對美國聯準會降息的預期如今更加降低，改押12月才會開始降息。

殖利率 投資 降息

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