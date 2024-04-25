我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

美光獲61億補助 紐約晶片廠將成全國勞動力中心

記者和釗宇 / 紐約即時報導
總統拜登(左)25日到訪紐約州雪城，宣布將給美光科技61億4000萬元，用於補貼美光在雪城和愛達荷州即將設立的兩座晶片工廠。(美聯社)
總統拜登(左)25日到訪紐約州雪城，宣布將給美光科技61億4000萬元，用於補貼美光在雪城和愛達荷州即將設立的兩座晶片工廠。(美聯社)

拜登總統25日到訪紐約州雪城，宣布將給晶片製造商美光科技(Micron)投資61億4000萬元，用於補貼美光在雪城和愛達荷州即將設立的兩座晶片工廠，以刺激美國晶片製造業回流。

這項由美國商務部簽署的協議，將由2022年的晶片與科學法案(CHIPS and Science Act)資助。拜登表示，美國曾占有40%的晶片市場份額，但隨著時間的推移，生產逐漸外移，新冠疫情暴露了美國供應鏈的弱點，這對關鍵行業造成了傷害。

商務部表示，聯邦資金將支持在紐約州雪城地區建造一個晶圓廠，這是美光計畫在紐約投資約1000億元並創造1萬3500個就業機會的第一步，預計總共將在紐約創造5萬個工作崗位。

白宮表示，美光投資將成為「紐約州和愛達荷州歷史上最大的私人投資」，並將總共創造超過7萬個工作崗位，包括2萬個直接的建築和製造業工作崗位以及數以萬計的間接工作崗位。

拜登則利用訪問雪城的機會，推廣振興美國製造業的計畫。拜登說：「美國製造業已經回歸，全國各地都在興建新工廠，像雪城這樣的社區正在書寫偉大的美國復興故事。」

拜登於2022年8月簽署了價值527億美元的晶片法案，以補貼美國半導體生產和研究。半導體最初在美國發明，但國內公司僅生產全球約10%的晶片，且沒有生產最先進的晶片。

白宮稱，25日的公告還包括至少4000萬美元用於培訓和勞動力發展，以及在紐約州北部、密爾瓦基、費城和密西根建立四個勞動力中心。根據協議，美光承諾為其各地設施的工人提供可負擔的高質量兒童保育服務。

晶片 拜登 紐約州

上一則

美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議

延伸閱讀

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬
拜登簽TikTok禁令 脫中期限設任期最後1天…競選團隊照用不誤

拜登簽TikTok禁令 脫中期限設任期最後1天…競選團隊照用不誤
紐時：拜登環保新規實施後剩餘燃煤電廠2040年前將關閉

紐時：拜登環保新規實施後剩餘燃煤電廠2040年前將關閉
民主黨議員：若制裁TikTok 8000名美國勞工恐失業

民主黨議員：若制裁TikTok 8000名美國勞工恐失業

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（視頻截圖）

造車難賺錢...雷軍稱自己不是高考狀元：人生低谷卡裡沒40億

2024-04-18 20:45

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬
這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢

這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢