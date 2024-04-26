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華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

財經簡訊

財經新聞組／整理

洛馬RTX獲軍援法案新訂單

洛克希德馬丁公司和RTX Corp.將因俄烏戰爭和加薩衝突而獲得大量新訂單。隨著曠日持久的衝突重新產生對昂貴軍事設備的需求，它們將受惠於950億元的新軍援法案。美國總統拜登24日簽署一項法案，為烏克蘭與俄羅斯的戰爭提供美國數十億美元的新援助；其中向烏克蘭提供610億元，向以色列提供260億元。新資金將用於支付新的出貨費用，並用於補充美國庫存。由於烏克蘭戰爭和加強北約力量的需求，歐洲盟國也一直在排隊購買美國武器。

抗癌藥疫苗熱銷 默克業績佳

默克第1季營收和調整後獲利超出預期，受惠其重磅抗癌藥物Keytruda和疫苗產品的銷售強勁。這家製藥巨頭還調升和窄化全年營收財測，並調整獲利財測。預計2024年銷售額將在631至643億元之間，高於先前627至642億元的財測。預計全年調整後每股獲利為8.53至8.65元，高於先前預測的每股8.44至8.59元。第1季淨利為47.6億元，合每股1.87元。去年同期為淨利28.2億元，合每股1.11元。不計收購和重組成本，每股獲利2.07元。本季營收157.8億元，較去年同期成長9%。

康卡斯特上季獲利超出預期

康卡斯特第1季獲利超出預期，雖然該公司及其同行客戶成長放緩，但寬頻推動了營收成長。截至3月31日當季，淨利成長0.6%至38.6億元，合每股97分；而去年同期為38.3億元，合每股91分。營收較去年同期成長1.2%，達300.6億元。即使康卡斯特本季流失6.5萬名客戶，但隨著費率的提高，來自國內寬頻客戶部門的收入推動了成長。無線業務客戶數量本季增加21%達到690萬門線路。由於消費者繼續選擇串流媒體服務，本季失去48.7萬名有線電視訂戶。

美國航空本季獲利財測超標

美國航空第1季出現虧損，但對本季的財測超出分析師的預期。預計第2季調整後每股獲利將介於1.15至1.45元之間，大大高於LSEG分析師編製的平均預期1.18元；並重申全年每股獲利財測為2.25至3.25元。第1季虧損3.12億元，合每股虧損48分；去年同期為獲利1000萬元，合每股獲利2分。經調整一次性項目後虧損2.26億元，合每股虧損34分。營收成長3.1%至125.7億元。

烏克蘭 疫苗 默克

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