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深受波音拖累 西南虧損擴大

財經新聞組／綜合報導

西南航空第1季虧損較去年同期擴大，並警告波音飛機延誤交機將阻礙其2025年的成長。

該公司預計今年運力將成長4%，低於原計劃的6%。預計第1季將成長8%至9%，並表示營收將下降多達3.5%。

該公司在財報中表示，目前預計僅接收20架波音737 Max 8飛機，低於先前預測的46架。現在暫時將延後舊波音飛機退役，並削減成本，包括為員工提供自願休假。預計今年底員工數將比2023年底減少2000人。

它還將關閉一些機場營運據點，包括紐約州Syracuse機場、華盛頓州貝靈漢國際機場、科蘇梅爾國際機場和休士頓的喬治布希洲際機場。

執行長喬丹表示，「波音公司最近有關交機進一步延誤的消息，給2024年和2025年帶來了重大挑戰。我們正在迅速做出反應並重新規劃，以減輕營運和財務影響，同時為我們的客戶維持可靠的航班時刻表。」

該航空公司機隊全是波音737飛機，因波音的安全和品質危機而受到嚴重牽累。

今年前三個月，西南航空虧損2.31億元，合每股39分；而去年同期假日危機時虧損1.59億元，合每股27分。

調整一次性項目後，西南航空虧損2.18億元，合每股虧損36分。

營收成長近11%至63.3億元，略低於LSEG分析師的預期。

喬丹 紐約州 華盛頓州

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