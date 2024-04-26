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Meta將擴大投資AI 股價臉綠

編譯黃淑玲、記者周克威、林薏茹／綜合報導
臉書母公司Meta今年最多將擴大100億美元的資本支出於AI等科技。(路透資料照片)
臉書母公司Meta今年最多將擴大100億美元的資本支出於AI等科技。(路透資料照片)

臉書母公司Meta上季營收與獲利均優於預期，但本季營收預估低於市場預期，且今年最多將擴大100億美元的資本支出於人工智慧（AI）等科技，卻重燃投資人對Meta執行長祖克柏「揮霍無度」的憂慮，Meta股價25日在美股早盤暴跌逾12%，並拖累美國科技股走低。

Meta上季獲利年比成長一倍多至124億美元，每股盈餘4.71美元，營收年增超過27%到365億美元，為2021年來最大增幅，全都優於分析師預期。

Meta預估，本季營收將介於365億~390億美元，中位數為377.5億美元，代表年比成長18%，但低於分析師預期。

Meta也上修今年資本支出區間到350億~400億美元，高於先前預估的300億~370億美元，且預期明年支出將再增加，以「持續加速我們的基礎設施投資，以支持我們的AI路線圖」。

Meta此舉有望相關台系供應鏈營收成長。Meta目前伺服器主要代工廠為廣達、緯穎。廣達占比約五成，緯穎則達三成，兩家協力代工廠可望喜迎大商機。緯穎看好，AI伺服器占營收比重將延續去年逐季增加態勢，今年全年營收占比至少兩成起跳。

祖克柏表示，他相信Meta「未來幾年應該擴大投資，打造最先進的模型、以及舉世規模最大的AI服務」，「一旦我們新的AI服務達到規模，我們擁有有效變現的優秀紀錄」。

他也說，Meta會繼續投資於他要打造元宇宙的長期願景，聚焦於開發他稱之為「穿戴式AI」的技術，也就是內含AI助理的智慧眼鏡。

AI 投資 供應鏈

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