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Meta本季財測弱、透露擴大AI支出 股價盤後崩16%

編譯黃淑玲／綜合外電
臉書（Facebook）母公司Meta Platforms本季財測不如市場預期。 （路透）
臉書（Facebook）母公司Meta Platforms本季財測不如市場預期。 （路透）

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms上季的營收與獲利均優於預期，但投資人聚焦Meta本季財測疲弱，對人工智慧（AI）等領域的大舉押注又將推升支出，消息拖累Meta股價在周三（24日）盤後交易重挫16%。顯然市場懷疑Meta對未來技術的押注，最終能否為投資人帶來回報。

Meta表示，預估本季營收365億到390億美元，中間值為377.5億美元，代表營收年比成長18%。但這水準不如分析師平均預估的383億美元。

回顧上季，Meta營收365億美元，年增超過27%，優於分析師預期的361億美元。獲利成長逾一倍至124億美元，或每股盈餘4.71美元，亦優於市場預期的4.32美元。

CNBC指出，Meta周三盤後股票開始遭拋售的時間點，是在執行長查克柏格開始討論公司投資項目之時。查克柏格點到眼鏡、混合實境（MR）這些目前賺不到錢的領域。他也提到對於AI的投資正在增加。

查克柏格強調：「一旦我們新的AI服務達到規模，根據過去有很強的紀錄，我們可以有效以之獲利。」

Meta上調了今年的成本預期，現在估計資本支出將為350億至400億美元。先前則是預估在伺服器、AI硬體和資料中心等支出將達300億至370億美元。財務長Susan Li在新聞稿中表示，「我們預計明年資本支出將繼續增加，因為我們將大力投資以支持雄心勃勃的AI研究和產品開發工作」。

Meta 1月宣布準備推出一個耗資8億美元的全新資料中心，並將部署自研晶片來用於AI服務。Meta還在開發大型語言模型Llama的幾個新版本，以支持聊天機器人和其他AI服務。

去年Meta股價已經三倍翻，今年截至周三收盤，又漲了40%。CNBC分析，這是因為公司最近幾季以來，財務表現大有改善，提高了投資人的期待。上季淨利大增，行銷成本年減16%有很大貢獻。人力也較去年同期減少10%至69,329人。

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