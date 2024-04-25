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美股最錢線/知名空頭收口 專注價值交易

財經新聞組／綜合報導

在美國經濟和企業獲利爭議不斷出現之際，摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)不再對市場提出重大預測，轉而專注於尋找表面之下的機會。

他在接受採訪時表示：「你只需要保持一個真正靈活、開放的心態，這就是現在選股時所需要的。過去4、5個月我們並沒有談論股票指數太多，反而試圖專注於相對價值交易。」

他表示，美國企業要實現獲利的門檻很高，尤其是那些市值巨大的科技公司，它們面臨去年大幅成長的高基期比較。但對他來說，更有趣的是股價對業績的反應。

威爾森說：「重點是我們面對著一個非常不平衡的經濟。在新冠疫情後，由於很多原因，這變成一個非常不可預測的環境。有些時候我們會犯錯，因此我們正在努力弄清楚下個階段會是什麼樣子。」

威爾森是知名的華爾街空頭，他在2022年成為華爾街最受關注的策略師之一，因為他正確預測了很少有人預見到的美股崩盤。但去年他大幅看空美股，但史坦普500指數卻大漲24%；自此之後他的語氣有所軟化。

他在接受訪問時說，問題在於一年前市場對「硬著陸」的共識過高，而他不相信這種情形會持續下去。他重申自己的觀點，即由於勞動市場緊張、殖利率曲線仍然倒掛以及獲利率處於歷史最高水平，市場正處於周期末段中。

有相同問題的不只威爾森。過去兩年，不同產業的衰退和復甦此起彼落，讓大多數人的預測落空。如今，投資人和經濟學家在最基本的問題上都意見不一，對經濟的走向沒有清晰的認識。像是花旗集團分析師霍倫侯斯特(Andrew Hollenhorst)認為聯準會今年降息5次，而德意志銀行的盧澤堤(Matthew Luzzetti)認為最多只會降息1次。（財經新聞組）

美股 殖利率 華爾街

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