我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

FT：美基本情境仍是降息 但市場反映有20%機率會升息

編譯劉忠勇／綜合外電
英國金融時報引述分析師報導，選擇權市場目前反映美國未來一年升息的機率約為1/5，較今年初大幅升高。(路透)
英國金融時報引述分析師報導，選擇權市場目前反映美國未來一年升息的機率約為1/5，較今年初大幅升高。(路透)

聯準會（Fed）不僅不會降息，還可能再度升息，這個今年初根本難以想像的情境，如今卻隨美國經濟數據優於預期以及決策官員的鷹派論調，已開始在市場發酵。

英國金融時報引述分析師報導，選擇權市場目前反映美國未來一年升息的機率約為1/5，較今年初大幅升高。

這一預期心理的變化也衝擊債券市場，與價格走勢相反、對利率敏感的2年期公債殖利率已觸及五個月來最高的5.01%。

從期貨市場定價來看，交易者的基本預期仍是今年會有一到兩次、每次1碼（0.25個百分點）的降息，但遠低於1月的六到七次。

不過，就在美國通膨一連三個月超出預期後，選擇權投資人開始認真考慮升息的可能性，前美國財政部長桑默斯本月初也警告，Fed下一步有可能升息，而非降息。

品浩（PIMCO）經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）說：「如果數據繼續令人失望，我認為Fed 會在某個時點不得不恢復升息。」 曾任Fed副主席的克拉里達說，升息並非他的基本推測，但若核心通膨再度漲至3%以上，便不無可能升息。

經濟學家預料，本周公布的Fed參考的通膨指標—美國3月核心個人消費支出（PCE）物價料為2.7%。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯上周表示，美國經濟目前的狀態讓他感受不到有降息的迫切性。他說：「如果數據告訴我們，利率必須更高才能實現我們的目標，那麼我們顯然就會這麼做。」

天利投資（Columbia Threadneedle）利率策略師Ed Al-Hussainy 指出，選擇權定價反映今年升息的機率約為20%。他的分析是基於擔保隔夜融資利率（SOFR）的選擇權。

Piper Sandler 全球政策與資產配置主管 Benson Durham表示，他的分析顯示未來12個月升息的可能性接近25%，而保德信投資管理（PGIM）從巴克萊銀行的選擇權數據分析後指出，未來一年升息的機率為29%，相較於今年初還不到10%。

不過，投資人雖利用選擇權來對升息的可能性避險，但也有接連降息的可能性。據Durham表示，選擇權市場顯示，未來12個月降息多達2個百分點（相當於八度各1碼的降息）的可能性也有20%。

升息 降息 殖利率

上一則

訪美中國客回流 至少還要兩年

下一則

AI股Nvidia和美超微被點名 股價恐分別重挫逾20%和65%

延伸閱讀

訪美中國客回流 至少還要兩年

訪美中國客回流 至少還要兩年
獲利成長萎縮 科技股遭降評

獲利成長萎縮 科技股遭降評
美公債殖利率天花板 近了

美公債殖利率天花板 近了
美2年債5%殖利率是否是買點 本周公債標售有跡可尋

美2年債5%殖利率是否是買點 本周公債標售有跡可尋

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用