FT：美基本情境仍是降息 但市場反映有20%機率會升息

英國金融時報引述分析師報導，選擇權市場目前反映美國未來一年升息的機率約為1/5，較今年初大幅升高。(路透)

聯準會（Fed）不僅不會降息 ，還可能再度升息 ，這個今年初根本難以想像的情境，如今卻隨美國經濟數據優於預期以及決策官員的鷹派論調，已開始在市場發酵。

英國金融時報引述分析師報導，選擇權市場目前反映美國未來一年升息的機率約為1/5，較今年初大幅升高。

這一預期心理的變化也衝擊債券市場，與價格走勢相反、對利率敏感的2年期公債殖利率 已觸及五個月來最高的5.01%。

從期貨市場定價來看，交易者的基本預期仍是今年會有一到兩次、每次1碼（0.25個百分點）的降息，但遠低於1月的六到七次。

不過，就在美國通膨一連三個月超出預期後，選擇權投資人開始認真考慮升息的可能性，前美國財政部長桑默斯本月初也警告，Fed下一步有可能升息，而非降息。

品浩（PIMCO）經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）說：「如果數據繼續令人失望，我認為Fed 會在某個時點不得不恢復升息。」 曾任Fed副主席的克拉里達說，升息並非他的基本推測，但若核心通膨再度漲至3%以上，便不無可能升息。

經濟學家預料，本周公布的Fed參考的通膨指標—美國3月核心個人消費支出（PCE）物價料為2.7%。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯上周表示，美國經濟目前的狀態讓他感受不到有降息的迫切性。他說：「如果數據告訴我們，利率必須更高才能實現我們的目標，那麼我們顯然就會這麼做。」

天利投資（Columbia Threadneedle）利率策略師Ed Al-Hussainy 指出，選擇權定價反映今年升息的機率約為20%。他的分析是基於擔保隔夜融資利率（SOFR）的選擇權。

Piper Sandler 全球政策與資產配置主管 Benson Durham表示，他的分析顯示未來12個月升息的可能性接近25%，而保德信投資管理（PGIM）從巴克萊銀行的選擇權數據分析後指出，未來一年升息的機率為29%，相較於今年初還不到10%。

不過，投資人雖利用選擇權來對升息的可能性避險，但也有接連降息的可能性。據Durham表示，選擇權市場顯示，未來12個月降息多達2個百分點（相當於八度各1碼的降息）的可能性也有20%。