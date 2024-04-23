銀行業接連出走 華爾街光芒不再

華爾街是美國金融業代表詞，如今卻不再閃耀。(路透資料照片)

美國大型銀行正相繼宣布退出美國金融業的發祥地華爾街 ，搬到曼哈頓的其他地方或是更遠。2001年911恐攻事件刺激一波出走，新冠疫情 又加速這股風潮。

華爾街日報報導，摩根大通 19日關閉了位在華爾街45號的分行，結束了與這條街逾150年的直接關聯。鑑於這家銀行在華爾街的悠久歷史，其離開象徵著一道里程碑。

摩根大通總部原先在華爾街23號，正對著紐約證交所。創辦人摩根和其子讓該銀行成為了全球最具影響力的銀行之一，並在過程中讓美國成為全球金融中心。

如今「華爾街銀行」被定義為交易據點遍布全球的金融機構，實際是否位在那條街上已無人在意。華爾街23號和其他歷史建築也都成了待租空屋。

房地產經紀公司戴德梁行紐約業務主管桑托拉表示，銀行目前在這條街上只占地幾十萬平方英尺，不像2000年有500萬平方英尺。

外地遊客仍會來華爾街與歷史建築和附近的「無畏女孩」雕像合照，但這條街上工作的銀行員已寥寥無幾。自1991年起就在華爾街經營報攤的瑞利感嘆地說：「已經沒人要來這裡。」他正在考慮收掉攤位，因為客流量自疫情來已下滑逾50%。雖然觀光客有點幫助，但無法彌補少掉銀行員工一周光顧五天的損失。

華爾街之所以成為美國金融業代表詞，是因為紐約證交所就位在百老匯街和華爾街轉角，以及許多銀行都將總部設置於此。但後來銀行的規模成長到超出這條街的容納能力。1920年代建造的華爾街摩天大樓，無法提供併購後公司所需的更大辦公空間。

現在紐約證交所的大廳裡也變得安靜許多，到處都是電腦和播報著財經新聞的電視螢幕。反倒是外頭愈來愈多住在豪宅公寓的年輕新貴的出現，正在改變這個歷史悠久的金融地標。