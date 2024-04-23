訪美中國客回流 至少還要兩年

由於中國經濟成長緩慢且搭機成本高昂，遊客減少訪美，美國旅遊業至少還需要等待兩年，腰纏萬貫的中國旅客才能恢復到疫情 前水平。

即使美國酒店業者正努力應對持續通膨推動的國內旅行正常化，但慢於預期的中國旅遊業反彈可能會進一步給它們利潤帶來壓力。

美國經濟研究所資深研究員永克(Ryan Yonk)表示：「原本預計隨著疫情限制放鬆，中美之間往來、尤其是旅遊將出現需求大幅增加，至少恢復到疫情前水平。但這並沒有發生。」

美國國家旅遊局(NTTO) 的數據顯示，中國自2023年1月開始逐步取消旅遊相關限制，並於去年8月全面取消團體旅遊限制，但中國入境人數雖增至近110萬人，仍較2019年水平低60%。

這是因為中國遊客面對經濟的不確定性，往往優先考慮存錢，並轉向國內旅遊或旅遊鄰近國家以省錢。

代表約2萬名酒店業者的亞裔 美國酒店業主協會(AAHOA)表示，中國旅客下滑導致收入和獲利能力下降，「這反過來又導致依賴國際旅遊業為生的員工和相關工人失業和財務緊張。」

美國旅遊協會數據顯示，2019年中國遊客在美消費高達150億元，超過其他市場。

國際貿易管理局(ITA)2023年數據顯示，中國遊客人均消費為4137元，比其他海外遊客的1850元高出123.6%。

美國商務部長雷蒙多 去年表示，如果中國旅客恢復到2019年的水平，美國經濟將獲得300億元的收入和5萬個就業機會。

分析師還表示，地緣政治緊張局勢加劇以及美中之間的高昂飛航成本也給旅遊業帶來壓力，兩國之間的航班數量仍低於疫情前的水平。

NTTO表示，雖然中國赴美出境旅遊預計在2024年出現成長，但預計要到2026年才能回到疫情前的水平。