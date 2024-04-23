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美股最錢線/美企獲利趨勢 投行看法歧異

財經新聞組／綜合報導

華爾街頂級投行的股票策略師對於美國企業能否實現今年強勁的獲利預測存在分歧。

摩根史坦利(Morgan Stanley)首席美股分析師威爾森(Michael Wilson)表示，隨著經濟走強，預計2024年和2025獲利成長將有所改善；而摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的同行則認為，通膨高企、美元走強以及近期地緣政治緊張局勢加劇，正為前景蒙上陰影。

摩根大通策略師馬特卡(Mislav Matejka)在報告中寫道：「投資人預計第1季史坦普500指數每股獲利將比第4季成長近20%。」「我們認為這個門檻太高了。」

投資人對獲利的關注出現在美股漲勢因債券殖利率飆升而脫軌之際。在第1季創下多次歷史新高後，史指在4月下跌超過5%；不少訊號顯示聯準會準備長時間維持高利率。

威爾森和馬特卡都表示，推動美股進一步上漲的壓力將來自獲利，而不是利率。

然而，馬特卡表示，市場仍然表現出一些「自我滿足」，因為它不再考慮「明年經濟低迷的重大風險」。他仍是對今年美股較悲觀的一方。

雖然史指去年上漲24%，威爾森仍是市場最大空頭之一，他對股市採取了更平衡的立場。他表示，在新訂單的支持下，商業活動調查有所回升，「證實了未來獲利將持續擴張。」

他說，「考慮到這一點，我們認為謹慎樂觀仍然是有必要的。」然而話雖如此，他預計大部分獲利成長將在今年稍後實現。並表示，短期內如果債券殖利率維持在當前水平，史指將面臨最多5%的跌幅。

同時，《彭博》最新調查顯示，受訪者預計樂觀的美股獲利將使史指擺脫最新的困境。隨著大型科技巨頭公布財報在本周進入高潮，409名受訪者中近三分之二表示，預計獲利將提振美股指數。（財經新聞組）

美股 殖利率 投資

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