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美企滿手現金 加碼貨幣基金

編譯任中原／綜合外電

美國企業界正以新冠疫情以來最快的速度控留現金，既為聯準會（Fed）延後降息建立緩衝部位，也把現金投入殖利率超過5%的貨幣市場基金及相關投資，以賺進利息、拉高獲利。

過去一年來美國利率居高不下，成為現金充裕企業的一大福音。這些企業將資金投入現金存款，及3個月期之內的投資標的，包括貨幣市場基金、國庫券及商業票據，儘可能爭取較高的現金收益率。企業也投資短期及長期證券。

臉書母公司Meta去年的利息及投資所得暴增三倍多至16億美元，Google母公司字母（Alphabet）利息收入也激增78%至39億美元。

摩根大通的數據顯示，去年底時，標普500指數成分企業帳上56%的資金是以現金及約當現金的型態持有，比率為2020年第1季以來最高，其餘則是證券。

企業將更多現金投入貨幣市場基金。去年底時，貨幣市場基金持有的現金總額增加22%到6.3兆美元；其中約14%來自非金融類企業，其餘則來自家庭、政府．退休金基金、壽險業者及其他企業。今年第1季底時，總額再增至6.4兆美元。貨幣市場基金的吸引力在於流動性高於定存單和其他短期投資，且目前的利率高達5.10%左右。

企業也要求銀行提高存款利率。過去一年來企業利息收入增加，也提振獲利。2023年標普500指數非金融類企業的利息及投資收入倍增至695億美元，同期利息費用則增加23%。

去年底，蘋果、Meta、亞馬遜、微軟及字母等五大科技公司現金投資總額，占500大非金融類企業總額的23%；這五大科技巨擘去年增加現金餘額及貨幣市場投資，但減少公司債、公債、機構證券等其他其他投資。

投資 貨幣 殖利率

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