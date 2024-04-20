特斯拉 召回3878輛Cybertruck

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，特斯拉將召回3878輛Cybertruck，以修復油門踏板可能鬆動並卡在內飾的情況。油門踏板卡住可能會導致車輛意外加速，增加撞車風險。特斯拉Cybertruck於去年年底開始交車；由於生產問題和電池供應限制而延後了兩年。特斯拉將免費更換或維修油門踏板總成，車主將在6月收到郵寄信件的通知。

亞馬遜 將被迫承認GMB工會

在公部門做出有利工會裁決後，亞馬遜可能很快被要求承認其位於英國考文垂倉庫的GMB工會。GMB發表聲明表示，該據點的亞馬遜員工將對工會認可進行投票；如果獲得批准，這將是亞馬遜首次在美國境外被要求與工會就工資、工作時間和假期討價還價。亞馬遜歷來反對成立工會，但在2022年，其紐約一個倉庫的員工迫使該公司首次承認美國的工會。

傳索尼 阿波羅擬收購派拉蒙

媒體報導，索尼影視娛樂公司和私募股權阿波羅全球管理公司正討論聯合競購收購派拉蒙環球公司。派拉蒙目前正與獨立工作室Skydance Media進行獨家交易談判。阿波羅先前曾出價260億元收購該公司，並單獨出價110億元收購派拉蒙電影製片廠。若成功收購，索尼影業將持有該合資企業的多數股權，並經營派拉蒙及其電影庫；而阿波羅可能控制CBS廣播網及其當地電視台。

寶鹼業績參差 調升獲利財測

寶鹼上季業績好壞參半，但調升全年獲利財測。第3財季淨利為37.5億元，合每股1.52元，高於去年同期的34億元和每股1.37元。淨銷售額成長1%達到204.1億元。剔除收購、資產剝離和外匯後的有機銷售額成長3%。當季銷量連續第2季持平。預計全年每股核心淨利將成長10%至11%，高於先前設定的8%至9%。未經調整的獲利成長預測上調至1%至2%，高於先前預測的下降1%至持平。

Fifth Third上季獲利下降10%

Fifth Third Bancorp第1季獲利下降10%，因為較高的存款成本打壓了銀行的利息收入。淨利息收入(NII)本季下降近8.8%至13.8億元。淨利差收縮至2.86%，去年同期為3.29%。預計2024年NII將下降2%至4%。根據LSEG數據，分析師平均預期將下跌3.4%。