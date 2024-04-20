高油價+高運費 零售商遭打擊

高油價推升航運費，消費者縮手，讓零售商腹背受敵。（路透）

隨著成本上升和消費者支出下降，零售商可能很快就會受到多方面的打擊。

由於全球緊張局勢和供應限制而導致的油價 上漲，解釋了運輸成本到商品價格上漲的原因。隨著汽油價格從2022年高點回落後再次攀升，購物者可能很快就會開始感受到壓力。

晨星公司資深分析師史沃茲(David Swartz)表示：「很明顯，汽油價格上漲將壓縮其他物品的支出，例如服裝和配件、家居用品、化妝品和珠寶、體育用品，以及可能不太必需的物品。」

但也有企業因此受益，因為人們需要更便宜的必需品。史沃茲茨補充說：「Dollar General消費者雖苦於汽油價格衝擊，但他們還是會去Dollar General，因為他們需要購買衛生紙等東西。」

GlobalData零售總經理桑德斯(Neil Saunders)表示，其他可能受到打擊的零售商包括Kohl's、Target，甚至沃爾瑪 。

他解釋：「Kohl's在某種程度上更容易受到低收入 消費者的影響。」而Target擁有廣泛的購物者，其中許多人可能會退縮。沃爾瑪的雜貨業務不錯，吸引了那些希望在食品上省錢的高收入消費者，但其低收入購物者可能會削減預算中的非必需品。

由於中東衝突推高油價以及紅海危機造成的破壞仍在持續，運費也產生影響。

Freightos研究主管李文(Judah Levine)表示，通常情況下，貨運成本背後的兩個最重要因素是燃油價格和季節性。但大幅波動往往是由「黑天鵝事件」引起的；例如新冠疫情、蘇伊士運河堵塞或俄烏戰爭。

1月爆發的紅海危機導致航運中斷，而此時需求和運費經常上漲。使用替代路線會延遲運輸時間，進而迫使企業使用更多船隻來運輸相同數量的物品。

多種因素導致運價飆升。截至4月5日當周，從中國和東亞到北美西海岸的運費為每40英尺貨櫃3294元，而2023年同周為998元。從中國和東亞到北美東海岸的貨運成本為4308元，去年為2085元。