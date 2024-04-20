我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

高油價+高運費 零售商遭打擊

財經新聞組／綜合報導
高油價推升航運費，消費者縮手，讓零售商腹背受敵。（路透）
高油價推升航運費，消費者縮手，讓零售商腹背受敵。（路透）

隨著成本上升和消費者支出下降，零售商可能很快就會受到多方面的打擊。

由於全球緊張局勢和供應限制而導致的油價上漲，解釋了運輸成本到商品價格上漲的原因。隨著汽油價格從2022年高點回落後再次攀升，購物者可能很快就會開始感受到壓力。

晨星公司資深分析師史沃茲(David Swartz)表示：「很明顯，汽油價格上漲將壓縮其他物品的支出，例如服裝和配件、家居用品、化妝品和珠寶、體育用品，以及可能不太必需的物品。」

但也有企業因此受益，因為人們需要更便宜的必需品。史沃茲茨補充說：「Dollar General消費者雖苦於汽油價格衝擊，但他們還是會去Dollar General，因為他們需要購買衛生紙等東西。」

GlobalData零售總經理桑德斯(Neil Saunders)表示，其他可能受到打擊的零售商包括Kohl's、Target，甚至沃爾瑪

他解釋：「Kohl's在某種程度上更容易受到低收入消費者的影響。」而Target擁有廣泛的購物者，其中許多人可能會退縮。沃爾瑪的雜貨業務不錯，吸引了那些希望在食品上省錢的高收入消費者，但其低收入購物者可能會削減預算中的非必需品。

由於中東衝突推高油價以及紅海危機造成的破壞仍在持續，運費也產生影響。

Freightos研究主管李文(Judah Levine)表示，通常情況下，貨運成本背後的兩個最重要因素是燃油價格和季節性。但大幅波動往往是由「黑天鵝事件」引起的；例如新冠疫情、蘇伊士運河堵塞或俄烏戰爭。

1月爆發的紅海危機導致航運中斷，而此時需求和運費經常上漲。使用替代路線會延遲運輸時間，進而迫使企業使用更多船隻來運輸相同數量的物品。

多種因素導致運價飆升。截至4月5日當周，從中國和東亞到北美西海岸的運費為每40英尺貨櫃3294元，而2023年同周為998元。從中國和東亞到北美東海岸的貨運成本為4308元，去年為2085元。

油價 低收入 沃爾瑪

上一則

台灣CPI增幅 中經院上修至2.3%

下一則

中國經濟表現超預期 房地產業扯後腿

延伸閱讀

伊朗報復以色列後說就此罷休 油價翻黑、金價漲幅收斂

伊朗報復以色列後說就此罷休 油價翻黑、金價漲幅收斂
台灣保瑞併購明州藥廠 州長感謝增就業

台灣保瑞併購明州藥廠 州長感謝增就業
今夏出遊恐大傷荷包 汽油價格每加侖逼近4元

今夏出遊恐大傷荷包 汽油價格每加侖逼近4元
原油供給轉緊...傳沙國擬調升5月銷往亞洲油價

原油供給轉緊...傳沙國擬調升5月銷往亞洲油價

熱門新聞

美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
調查顯示近三分之一企業願意嘗試每周工作4天。（路透）

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

2024-04-14 20:54
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（視頻截圖）

造車難賺錢...雷軍稱自己不是高考狀元：人生低谷卡裡沒40億

2024-04-18 20:45
由於輝達和其他陷入困境的科技公司給市場帶來下行壓力，史坦普500指數連續第4個交易日下跌。路透

輝達帶頭下跌 拖累史指和那指連跌4日

2024-04-17 16:53

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切