電動車放緩 GM、福特再擁抱燃油車

美國汽車製造商通用汽車(GM)和福特下周公布第1季業績時面臨共同的挑戰：在電動車 成長放緩後，向投資 人解釋未來幾個月利潤 成長將來自何處。

全球電動車需求放緩、來自中國汽車製造商的競爭加劇，加上美國借貸成本高昂，迫使美國汽車製造商在過去12個月內暫緩投資並降低成本。

這使得通用汽車和福特等公司專注於其核心汽油動力車的銷售，它們大部分利潤都來自這些汽車。通用汽車和福特分別於23日和24日公布業績。

通用汽車將受益於高利潤的雪佛蘭和GMC品牌皮卡和SUV的強勁需求。本月稍早時，巴克萊將通用汽車股票的目標價提高10%至55元，理由是通用汽車卡車和SUV系列的銷售強勁。

嚴重依賴大型卡車和SUV銷售的美國傳統汽車製造商，因汽車產品線電氣化相關費用增加以及電動車需求波動而陷入困境。

Evercore ISI分析師麥克納利(Chris McNally)在報告中表示，隨著電動車銷售成長放緩，特斯拉等早期贏家的氣勢已經發生變化。他補充說，投資人已重新關注通用汽車、Stellantis、豐田和其他較少依賴電動車的公司。

在通用汽車北美銷售組合中，燃油卡車相對電動車的比例較高，有助於抵消該車商中國業務的預期虧損。通用汽車表示，由於商業客戶交車量下降，第1季美國汽車銷量下滑1.5%，但零售額成長6%。

通用汽車去年在中國交車210萬輛，比2017年的404萬輛減少近一半。

福特也從其燃油卡車業務以及福特Pro商用車業務中獲得動力。該車商重申今年核心利潤100至120億元的財測。

該汽車製造商本月表示，將放慢兩個主要的電動車項目。財務長勞勒在投資人大會上表示，未來不會繼續投資電動車，除非它們能夠「自行」創造獲利。