Meta免費AI助理在臉書、IG、Messenger和WhatsApp推出 股價上漲

Meta周四宣布，將在旗下社群媒體平台WhatsApp、Instagram、Facebook和Messenger上推出其免費的人工智慧（AI）助理Meta AI。(路透)

Meta周四宣布 ，將在旗下社群媒體平台WhatsApp 、Instagram、Facebook和Messenger上推出其免費的人工智慧（AI ）助理Meta AI。這是該公司迄今為止進軍AI領域的最大舉措。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）錄影片說，這個AI助理可以回答問題、創建動畫和生成圖像。Meta AI建立於該公司也是在周四發布的最新大型語言模型Meta Llama 3之上。

Meta將以此一AI工具來與OpenAI的ChatGPT和Google Gemini競爭，但很特別的是，Meta也與微軟和Google合作，提供來自這兩家公司搜索引擎的結果。

查克柏格在影片中說：「我們相信，Meta AI現在是你可以自由使用的最智慧的AI助手。」

Meta股價周四上漲超過1%。

Meta AI內建在WhatsApp、Instagram、Facebook和Messenger應用程式的搜索框裡，用戶可以輕鬆提問，並通過新工具得到回覆。例如，Meta說，用戶可以尋求Meta AI推薦餐廳、協助計劃度假行程，或給予新公寓裝修靈感。

Meta AI還可以meta.ai網站上使用，用戶可以向它尋求協助，例如解決數學難題或撰寫專業電郵。對話可留存以備將來參考。

Meta表示，Meta AI的圖像生成功能將在WhatsApp和MetaAI網站上推出測試版。用戶一開始輸入就會看到圖片出現，MetaAI會給提示，幫助用戶修改或完善圖片。這些圖像還能製作成可以分享的GIF動畫。

Meta去年9月在Connect活動首次推出Meta AI測試版。本周四開始，這個AI助理將以英文版先在美國、加拿大、紐西蘭和澳洲等十多國推出。