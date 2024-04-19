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經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

美股最錢線/牛市將失動力 迎來熊市重置

財經新聞組／綜合報導

Technical Traders投資長韋繆倫(Chris Vermeulen)警告，美股雖一直處於長期牛市之中，但有跡象顯示它最終將失去動力，隨後將不可避免地迎來熊市和艱難的「重置」。

這位投資主管提到最近貴金屬、能源股和工業股等防禦性資產的漲勢。他表示，這些領域通常在多頭市場的後期表現良好，而牛市之後不可避免地會出現熊市或「金融重置」。

他預測，投資人可能會進入另一個熊市，類似網路泡沫和2008年金融危機後的熊市。並警告指出，這最終可能會給投資者帶來痛苦的股票損失，財富未來一年內最多會縮水30-50%。

韋繆倫表示，「我認為我們正在進入一個主要的市場頂部，或多或少是一個金融重置。」「這是短期的、暫時的痛苦。但我們需要重置，為了讓市場繼續上漲，我們需要定期的回調和調整。」

他表示，這種重置也可能伴隨著經濟衰退，特別是工業類股暗示經濟放緩。雖然該行業近幾個月表現良好，但工業產品買家通常會在經濟成長周期結束時升級設備，原因是業務放緩與新機器訂單之間存在「巨大時間差」。

他在談到美國企業時表示：「它們沒有意識到正處於成長周期的尾聲，歡樂時光即將停止。」「工業類股繼續強勢走高，正在創下歷史新高，這是一個跡象，代表這些公司最終開始放緩成長。」

投資人仍擔心潛在的經濟衰退，尤其是在通膨居高不下且聯準會似乎準備維持高利率更長時間的情況下。根據紐約Fed的最新估計，美國經濟到明年3月陷入衰退的可能性為58%。（財經新聞組）

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