美股最錢線/牛市將失動力 迎來熊市重置

Technical Traders投資 長韋繆倫(Chris Vermeulen)警告，美股雖一直處於長期牛市之中，但有跡象顯示它最終將失去動力，隨後將不可避免地迎來熊市 和艱難的「重置」。

這位投資主管提到最近貴金屬、能源股和工業股等防禦性資產的漲勢。他表示，這些領域通常在多頭市場的後期表現良好，而牛市之後不可避免地會出現熊市或「金融重置」。

他預測，投資人可能會進入另一個熊市，類似網路泡沫和2008年金融危機後的熊市。並警告指出，這最終可能會給投資者帶來痛苦的股票損失，財富未來一年內最多會縮水30-50%。

韋繆倫表示，「我認為我們正在進入一個主要的市場頂部，或多或少是一個金融重置。」「這是短期的、暫時的痛苦。但我們需要重置，為了讓市場繼續上漲，我們需要定期的回調和調整。」

他表示，這種重置也可能伴隨著經濟衰退，特別是工業類股暗示經濟放緩。雖然該行業近幾個月表現良好，但工業產品買家通常會在經濟成長周期結束時升級設備，原因是業務放緩與新機器訂單之間存在「巨大時間差」。

他在談到美國企業時表示：「它們沒有意識到正處於成長周期的尾聲，歡樂時光即將停止。」「工業類股繼續強勢走高，正在創下歷史新高，這是一個跡象，代表這些公司最終開始放緩成長。」

投資人仍擔心潛在的經濟衰退，尤其是在通膨居高不下且聯準會似乎準備維持高利率 更長時間的情況下。根據紐約Fed的最新估計，美國經濟到明年3月陷入衰退的可能性為58%。（財經新聞組）