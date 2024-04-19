阿拉斯加航空估獲利勝預期

阿拉斯加航空集團預計，在強勁的旅遊需求和對夏季旺季的預期的推動下，本季獲利將優於預期。該航空公司1月遭遇波音客機空中機艙破洞事故，雖然737 MAX 9停飛兩周多造成1.62億元的影響，但第1季虧損也有所縮小，從一年前的1.42億元和每股虧損1.11元縮減至1.32億元和每股虧損1.05元。營收成長1.6%達22.3億元。預計第2季每股獲利2.2至2.4元，而分析師平均預期為每股2.12元。

德國特斯拉 解雇300臨時工

電動車製造商特斯拉表示，已根據合約期限在德國解雇了300名臨時工。該公司正努力將全球員工規模削減10%。該公司在德國營運其歐洲超級工廠的發言人表示，「這並非裁減特斯拉員工。」發言人並補充指出：「據我們所知，我們的合約夥伴已經能夠將大部分被註銷的臨時工轉移到其他客戶的新工作崗位上。」

D.R. Horton上修全年營收

美國住宅建築商D.R. Horton由於美國住房供應緊張促進銷售，上修全年營收預期。這家美國最大住宅建商目前預計全年收入在367至377億元之間；而先前的預測為360至373億元。預計全年房屋交屋量將在8.9萬至9.1萬套之間，高於先前預測的8.7萬至9萬套。第2季淨利從去年同期的9.422億元或每股2.73元增至12億元或每股3.52元。高於分析師平均預期的10.2億元和每股3.06元。

Meta在全平台推出AI 助手

Meta宣布其免費AI助理Meta AI將在其社交媒體平台WhatsApp、Instagram、Facebook和Messenger上推出。Meta執行長查克柏格表示，助手可以回答問題、創建動畫和生成圖像。該AI工具將與OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini競爭，但很特別的是，Meta也與谷歌和微軟合作，為兩家公司提供搜尋引擎的結果。

KeyCorp上季獲利減33.5%

KeyCorp第1季獲利下降33.5%，因其淨利息收入(NII)因存款成本上升而受到侵蝕，而利率上升則導致借款人持觀望態度。本季NII下降20%至8.86億元；淨利差收縮至2.02%，去年同期為2.47%。該行維持2024年NII下降2%至5%的財測不變。根據LSEG數據，分析師平均預期NII將下跌3.4%。當季淨利從去年同期的2.75億元或每股30分降至1.83億元或每股20分。