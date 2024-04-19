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黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

無視聯準會降溫 首申失業金持平

財經新聞組／綜合報導

上周申請失業救濟金的人數沒有變化，因為勞動市場繼續無視聯準會降溫招聘的努力。

勞工部報告指出，截至4月13日當周初請失業金人數與前周的21.2萬人持平。消除波動性的4周平均初請失業金人數也維持在21.4萬人不變。

截至4月6日當周有181萬美國人持續申領失業救濟金，比前周增加2000人。

每周申請失業救濟金人數被認為是美國單周裁員人數的代表，也是就業市場走向的一個指標。自2020年春季新冠疫情導致數百萬工作消失以來，這些數字一直保持在歷史低點。

聯準會從2022年3月開始調升基準借款利率11次，以抑制經濟從2020年新冠疫情衰退中反彈持續4年的高通膨。聯準會想藉此放鬆勞動市場並降溫工資增幅，因認為這是導致持續高通膨的主因。

許多經濟學家認為，快速升息有可能導致經濟衰退，但由於強勁的消費支出，就業機會仍然充足，經濟也持續發展。

雖然裁員仍處於較低水平，但不少企業最近宣布更多裁員，主要是在科技和媒體領域。谷歌母公司Alphabet、蘋果、eBay、TikTok、Snap、亞馬遜、思科系統和洛杉磯時報最近都宣布裁員。

除了科技和媒體之外，UPS、梅西百貨、特斯拉和Levi's最近也進行了裁員。

裁員 聯準會 就業

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