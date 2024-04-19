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經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

美銀：Fed可能明年才降息

編譯黃淑玲／綜合外電

美國聯準會（Fed）兩位今年有決策投票權的官員都重申，現在不急著降息，促使華爾街繼續延後對Fed降息時間點的預期，一些經濟學家還擔心，Fed可能要到明年3月才會開始降息。

Fed理事鮑曼17日表示，美國降低通膨的進展可能已停滯，目前利率是否已高到足以確保通膨會回落到2%目標，還不確定，需要時間觀察，暗示可能需要進一步升息。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特同日仍對美國通膨會繼續降低保持樂觀，她仍然預期通膨率將進一步下降，但希望看到更多數據，以增強對通膨率將回到目標的信心，「我們不用急」。她本月稍早曾說，預期今年降息三次可能適當。

另一方面，Fed在17日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟2月底以來「稍微擴張」，企業預期物價壓力仍將持穩，暗示Fed難以降息的趨勢將延續。

Fed主席鮑爾等官員都已調整對降息時機的指引，鮑爾日前表示，通膨回落一直都「缺乏進展」，意味高利率可能要「維持更久」。Fed去年7月以來一直維持利率在5.25%～5.5%區間不變。

市場心領神會之後，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期6月開始降息機率已降至不到20%，7月啟動降息機率降至約46%，9月才開始降息機率則升至超過七成。

穆迪分析公司首席經濟學家詹迪預期，Fed今年將各在9、12月降息1碼，美國銀行（BofA）經濟學家團隊雖維持Fed今年只會在12月降息1碼的預測不變，但認為現在有「最快」明年3月才會降息的「實質風險」。

但也有經濟學家心懷希望，認為通膨未來幾個月將下滑、給予Fed降息空間，例如花旗認為市場低估Fed的鴿派傾向，預期Fed將在6或7月開始降息，今年共降息5碼，決策官員將更重視經濟疲軟跡象，例如就業市場趨緩等。

降息 利率 鮑爾

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