怕熊來襲？華爾街恐慌指數飆升至去年10月來最高

美股恐慌指數已逼近20。（路透）

美國投資 人為了保護投資組合免受市場可能反轉向下的衝擊，正以去年10月來最大的溢價買進避險工具，此時中東緊繃情勢升溫，加上降息預期減退，引發市場波動提升。

英國金融時報報導，華爾街俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）本周觸及19.6，是去年10月20日來最高，當時正是哈瑪斯偷襲引發以色列 在加薩開戰的兩周後。這項指數是依據能讓投資人從標普500指數波動中獲利的選擇權價格走勢計算。

截至4月18日，VIX指數略微回到18.2，但仍遠高於3月底的12.6。市場動盪已影響美國債券，追蹤美債波動的ICE 美銀波動指數（ICE BofA MOVE Index）則觸及121，是1月初來最高，也高於3月的86。

野村全球股票衍生品常務董事科索格列多夫表示，賣權（為股票下跌進行避險的選擇權）需求激增，與今年初形成鮮明對比，因為當時投資人是更擔心錯失股市上漲，而非擔心市場出現拋售。

根據營運選擇權與證券交易所的Cboe Global Markets公司衍生品市場情報主管曼蒂·徐（Mandy Xu）說法，VIX選擇權交易量在上周五衝上六年高點。此後，中東緊張情勢攀升，伊朗在上周六以超過300起的無人機與飛彈報復攻擊以色列。

瑞銀全球財富管理公司美國投資長馬齊里表示，投資人因地緣政治緊張情勢買進「下檔保護」。此外，在數據顯示美國經濟強勁後，投資人對利率的預期也已轉向。