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房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

電商諜戰 亞馬遜員工裝賣家滲透沃爾瑪、eBay情蒐策略供高層決策

編譯盧思綸／即時報導
傳美國電商亞馬遜派員工佯裝賣家，滲透沃爾瑪、eBay等同業勁敵，情蒐電商策略供高層決策。（路透）
傳美國電商亞馬遜派員工佯裝賣家，滲透沃爾瑪、eBay等同業勁敵，情蒐電商策略供高層決策。（路透）

華爾街日報報導，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）遭爆近10年前起有系統派員工以第三方賣家「國際巨流」身分滲透沃爾瑪（Walmart）、eBay、Shopify等電商市場，暗中蒐集競爭同業在定價、物流和其他商業策略，供自家營運參考。

知情人士爆料且經華爾街日報查閱相關文件，亞馬遜2015年起以行動代碼「好奇心專案」（Project Curiosity）設立「國際巨流服務公司」（Big River Services International），讓員工以第三方賣家名義，隱瞞來自亞馬遜，在eBay、Shopify和沃爾瑪電商管道賣東西，藉此取得對手在定價、物流、後勤營運和付款服務等情報，並且將其納入自身業務決策，以利保持領先其他對手。

每年的幌子銷售產品金額為100萬美元，商品品牌名稱包含Rapid Cascade、Svea Bliss等。

為了完美隱瞞來自亞馬遜，這批臥底賣家都有非亞馬遜網域名的電子郵件，回傳情報給公司高層也是用印有編號的紙本文件，而且他們被要求不能和公司其他員工透露計畫。

不僅如此，熟知內情人士透露，如果真實身分被識破，公司還有提供教戰守則。如果在交流場合被揭穿，他們可以說「國際巨流」的目的是改善賣家在亞馬遜的體驗，強調類似「研究」很正常。

根據研究公司eMarketer數據，亞馬遜是美國電子商務龍頭，全美市占率將近4成。亞馬遜一直以來自我標榜鮮少關注競爭對手，而是將重點擺在消費者身上。

去年，美國反壟斷執法機關聯邦貿易委員會（FTC）聯合17個州控告亞馬遜，質疑其使用反折扣措施，懲罰在其他地方提供更低價格的商家，對消費者、競爭對手和賣家造成傷害。

幾乎所有公司企業都會研究競爭同業，比如閱讀公開文件、購買對手產品及瀏覽商店。律師表示，藉由公開訊息蒐集資訊和商業間諜行為有所區別。

亞馬遜發言人拒絕評論「國際巨流」實際滲透多少對手電商平台賣東西。

亞馬遜 電商 華爾街

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