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房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

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地區銀行壓力大 準備金變多

財經新聞組／綜合報導

矽谷銀行和Signature Bank倒閉一年後銀行業仍面臨壓力，美國地區銀行預計將撥出更多資金來彌補潛在的商業房地產(CRE)損失，並出售更多房地產貸款

自2022年3月聯準會大幅升息以來，矽谷銀行因高借貸成本超過低利率貸款收入而倒閉，監管機構自此對地區銀行的審查開始加強。許多帳面上有巨額未實現損失的地區銀行將於4月16日開始公布第1季財報。

顧問公司Trepp研究總監布許博姆(Stephen Buschbom)表示：「預計業者會提撥更多準備金。」

他表示，辦公室貸款仍然是銀行的「最大痛點」，但他也預計多戶住宅領域將面臨壓力，尤其是建築貸款。

由於新冠疫情後許多員工仍然在家工作，辦公室貸款受到打擊，留下的空缺使業主更難償還抵押貸款。紐約和舊金山等城市的多戶家庭也面臨壓力，因疫情爆發前的利率和通膨創歷史新低，受監管公寓的租金上漲受到嚴格限制。

國際貨幣基金(IMF)在其半年度全球金融穩定報告中表示，到2023年底，不良CRE貸款占美國銀行投資組合的比率將從一年前的0.4%翻倍至0.81%。IMF本周指出，銀行持續增加針對不良商業房地產貸款的提撥。

部分分析師和投資人預測準備金將會增加。摩根史坦利銀行分析師戈薩利亞(Manan Gosalia)在研究報告中表示，預計今年地區銀行的商業地產準備金率將調高10至20個基點。並補充說，總準備金率比共識高出20%。

根據統計，CRE資產在美國銀行業中占有重要地位：占大型銀行資產負債表的13%，地區銀行資產負債表的44%。

KBW地區銀行指數今年來下跌13.5%，而史坦普銀行指數則上漲6.8%，反映出投資人的觀感。

貸款 矽谷銀行 投資

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