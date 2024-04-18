我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

美股最錢線/回調十分正常 關注AI和銅企

財經新聞組／綜合報導

貝萊德全球配置投資團隊主題策略負責人摩爾(Kate Moore)表示，近期美股疲軟不應阻止投資人尋找機會，尤其是與人工智慧(AI)相關的公司。

由於擔心利率將在更長時間保持高點，以及中東衝突可能升級，美股在本季開始時下跌，史坦普500指數本月至今下跌近4%，道瓊工業指數和史指上周連續第二周下跌。「七巨頭」股票也出現回調，超微等半導體製造商股價也出現回檔。這些股票自去年10月底以來帶動了AI風潮。

但在摩爾看來，最近的下跌並不意味著市場低迷。她表示：「我認為在第1季表現極為強勁之後，健康的回調是正常的，不會改變基本面。」「有利的『宏觀經濟環境』應該會在今年底前支撐更高的股市回報。」並補充指出，目前還有相當大的上行空間，只是不會一帆風順。

她認為，貝萊德最看好的兩個重點主題類股：與AI有關的軟體和半導體公司，以及全球大宗商品生產商和礦業公司、尤其是與銅有關的公司。

摩爾表示，「我們對AI和與AI有關技術的持續需求非常樂觀。我認為軟體公司有很大的上漲空間，目前正處於半周期的開始階段。」「在過去幾季投資人關注度明顯不足之後，我認為現在應該好好看看那些生產能源轉型所需的材料、AI和技術進步所需的材料公司，它們的估值非常有吸引力。」

隨著第 1 季業績陸續公布，摩爾認為企業獲利將「穩健」成長。她預計企業將確認並調升業績財測，因為它們將專注於削減成本和實現獲利成長，尤其是在消費支出被證明具有韌性且通膨降溫的情況下。她預計本季獲利成長的廣度將有所提高，這將支持投資人對股市的長期信心。（財經新聞組）

AI 投資 美股

上一則

股價下挫 特斯拉市值跌破5000億

下一則

地區銀行壓力大 準備金變多

延伸閱讀

美股連四黑 費半重挫3% ASML財報差拖累輝達等晶片股

美股連四黑 費半重挫3% ASML財報差拖累輝達等晶片股
美股最錢線/拋售多頭部位 跌勢恐會加劇

美股最錢線/拋售多頭部位 跌勢恐會加劇
靜候鮑爾談話 美股早盤漲跌互見

靜候鮑爾談話 美股早盤漲跌互見
一次下調3等級 萬科史坦普信評降至「垃圾級」

一次下調3等級 萬科史坦普信評降至「垃圾級」

熱門新聞

調查顯示近三分之一企業願意嘗試每周工作4天。（路透）

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

2024-04-14 20:54
美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55
由於輝達和其他陷入困境的科技公司給市場帶來下行壓力，史坦普500指數連續第4個交易日下跌。路透

輝達帶頭下跌 拖累史指和那指連跌4日

2024-04-17 16:53
由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資者信心，美股遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。（路透）

擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

2024-04-12 16:41
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵