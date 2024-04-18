美股最錢線/回調十分正常 關注AI和銅企

貝萊德全球配置投資 團隊主題策略負責人摩爾(Kate Moore)表示，近期美股 疲軟不應阻止投資人尋找機會，尤其是與人工智慧(AI )相關的公司。

由於擔心利率將在更長時間保持高點，以及中東衝突可能升級，美股在本季開始時下跌，史坦普500指數本月至今下跌近4%，道瓊工業指數和史指上周連續第二周下跌。「七巨頭」股票也出現回調，超微等半導體製造商股價也出現回檔。這些股票自去年10月底以來帶動了AI風潮。

但在摩爾看來，最近的下跌並不意味著市場低迷。她表示：「我認為在第1季表現極為強勁之後，健康的回調是正常的，不會改變基本面。」「有利的『宏觀經濟環境』應該會在今年底前支撐更高的股市回報。」並補充指出，目前還有相當大的上行空間，只是不會一帆風順。

她認為，貝萊德最看好的兩個重點主題類股：與AI有關的軟體和半導體公司，以及全球大宗商品生產商和礦業公司、尤其是與銅有關的公司。

摩爾表示，「我們對AI和與AI有關技術的持續需求非常樂觀。我認為軟體公司有很大的上漲空間，目前正處於半周期的開始階段。」「在過去幾季投資人關注度明顯不足之後，我認為現在應該好好看看那些生產能源轉型所需的材料、AI和技術進步所需的材料公司，它們的估值非常有吸引力。」

隨著第 1 季業績陸續公布，摩爾認為企業獲利將「穩健」成長。她預計企業將確認並調升業績財測，因為它們將專注於削減成本和實現獲利成長，尤其是在消費支出被證明具有韌性且通膨降溫的情況下。她預計本季獲利成長的廣度將有所提高，這將支持投資人對股市的長期信心。（財經新聞組）