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美經濟被指愈來愈可能不著陸

財經新聞組／綜合報導
去年還在爭論是軟著陸還是硬著陸，今年已漸形「不著陸」共識。（路透）
去年還在爭論是軟著陸還是硬著陸，今年已漸形「不著陸」共識。（路透）

越來越多投資人認為，美國經濟正走向「不著陸」的局面，即通膨達不到聯準會2%的目標，但仍在持續成長。

美國商銀全球基金經理人調查顯示，36%的受訪者認為全球經濟最有可能的結果是「不著陸」。 與1個月前的23%相比，這個數字明顯上升，也是2023年6月以來的最高水準。

同時，54%的受訪者認為最可能的結果是軟著陸；也就是經濟成長放緩但未達衰退程度，通膨恢復至歷史平均。

這代表華爾街的風向出現了轉變，因為只有7%的受訪者認為硬著陸是基本假設，即限制性政策迫使經濟陷入衰退。

現在，爭論已轉向近期優於預期的經濟數據是否會抑制通膨的進一步進展。

Jefferies美國經濟學家西蒙斯(Tom Simons)指出：「如果沒有某種催化劑，經濟衰退就不會衝擊美國經濟，我們只是不知道什麼會阻止消費者支出。」

本周發布的3月零售銷售數據支持了這一點。在剔除汽車、建築材料和加油站等波動較大的類別後，零售額在本月增加了1.1%。這項指標直接影響GDP，再加上對2月數據進行上修，促使經濟學家提高了第1季經濟成長的預測。

高盛目前認為美國經濟上季環比成長率將達到3.1%，高於先前預測的2.5%。同時，亞特蘭大Fed的GDP Now工具目前預計第1季將成長2.8%，高於先前預測的2.4%。

在今年前三個月多次高於預期的消費者物價數據後，通膨預期也在上升，促使越來越多經濟學家暗示聯準會今年可能不會降息，導致2024年「不著陸」。

Nationwide首席經濟學家博斯詹西奇(Kathy Bostjancic)在報告中寫道：「消費者支出和通膨缺乏節制，將削弱聯準會官員對通膨可持續回升至2%的信心。」「最新數據可能會將降息最快順延到9月，並可能延後到明年。」

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