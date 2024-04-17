Fed利率「更高、更久」不只是彈老調 美元勁升震撼全球市場

聯準會（Fed）主席鮑爾表明Fed政策利率將維持在高檔更久，形同向市場昭告美元將走強。日本股、匯市應聲重挫，日圓兌美元貶破154：1價位。圖為16日檔案照。（歐新社）

聯準會（Fed）主席鮑爾坦承通膨減緩進展不如預期，利率必須維持在高檔多久就維持多久。此話粉碎近期降利率的希望，美債殖利率 進一步攀升；但因市場之前已覺醒到降息展望生變，美股標普500指數16日僅小跌作收。乍看下，鮑爾發言似乎對市場影響不大。事實上，利率「更高、更久」對全球市場更深遠的影響已開始顯現，從全球匯市立即、明顯的反應可見端倪。

鮑爾已把話挑明了說：Fed政策利率將維持在高檔更久。換言之，美元走強已成定局，這對先進國家市場和新興國家市場都會帶來莫大的影響。

先進國市場

在美國，金融情勢隨之緊縮，有助於壓抑美國通膨； 但美元升值將對美國跨國企業的海外獲利颳起一陣逆風。

在歐元區，歐元貶值壓力勢必加劇，反映歐洲央行（ECB）料將比Fed先一步降利率，從美國10年期公債殖利率與德國10年期殖利率差距擴大，已可見一斑。

在日本 ，多年來152日圓兌1美元價位被視為不可跨越的警戒線，一旦狙擊日圓的投機客跨越雷池一步，日本當局就會進場干預。但在美國3月消費者物價指數（CPI）比預期火熱後，美元已升破152價位，隔日進一步攻克153關卡，現在又衝破154。日本會在155大關失守後進場干預嗎？

美元對主要貨幣升值勢如破竹，日本當局若在這個節骨眼拋售美元為日圓護盤，可能所費不貲，甚至徒勞無功。現在日銀面對的抉擇是，應否進一步升息緩和日圓貶勢。如果日本決定把政策利率升得比預期高，對日本股市將是大麻煩。

新興國市場

日圓對美元急貶也將導致震撼市場的副作用，新興市場 將首當其衝。

日圓兌中國人民幣匯價已跌破21：1價位，摔落逾30年來谷底，上回觸及這麼低的水準時，中國大陸尚未加入世界貿易組織（WTO）呢。由於大陸出口貨與日本貨直接競爭，北京當局往年一直緊盯人民幣兌日圓匯率，設法藉維持出口競爭力促進經濟成長。現在，北京當局會干預匯市、抑升人民幣嗎？若是如此，已經超級敏感的美中關係是否會再節外生枝？

美元升值的震撼波也將席捲其他新興市場。

政府公債市場已飽受衝擊。新興市場政府公債--以摩根新興市場債券指數（EMBI）來衡量--與先進國家政府公債的殖利率差距之前萎縮到2013年來最小，在全球地緣政治緊張升溫、經濟前景疑雲籠罩的此時顯得相當突兀。這顯示，市場交易員以為投資新興市場相當安全？他們是否打錯算盤，市場一旦變盤將措手不及？近幾天來，受美元走強影響，新興市場債券又跌了，警訊已閃現。

在外匯市場，美元勁升可能帶來兩大衝擊。

一、借入成本低廉的日圓、轉而把資金停泊在高孳息新興市場貨幣的「利差交易」（carry trade）。投入這種套利交易的人原先押注新興市場貨幣不會貶值，但最近盤勢已逆轉，彭博新興市場利差交易指數急轉直下。

舉例來說，交易員長久來熱中於借入日圓資金、轉進隨利率升高而挺升的墨西哥披索。但近日來，墨西哥披索對美元急貶程度令人訝異，反映這種利差交易的資金流向也已逆轉。這種趨勢若持續下去，墨西哥披索還有得貶。

二、新興市場國家政府的償債能力也將備受衝擊。摩根新興市場貨幣指數近日再創新低。新興市場貨幣急貶，勢必讓新興市場國家更難償還美元計價債務。這種趨勢還會或還能持續多久？

結論是：美國通膨頑強的影響正蔓延至海外，鮑爾已表明美國利率將「更高、更久」。但外國決策官員有何反應尚待觀察，那將是金融市場面臨的下一個關鍵問題。