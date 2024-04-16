我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州男抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡

Cybertruck交車延誤 特斯拉市值一度跌破5,000億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck。 (歐新社)
特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck。 (歐新社)

特斯拉（Tesla）不鏽鋼皮卡Cybertruck的買家表示，特斯拉最近幾天延後交車時間，但沒有說明原因。道瓊社報導，目前尚不清楚受到影響的買家人數，這是近來面臨需求走軟的特斯拉所傳出的最新挫折。

特斯拉周二（16日）未立即回覆道瓊社的置評請求。執行長馬斯克則是在X上推文說，特斯拉正在精簡銷售和交車體系。

特斯拉股價周二繼續下挫，盤中一度跌至153.75美元，讓公司的市值降到5,000億美元以下，收盤跌幅縮小至2.7%，股價拉回到157.11美元，市值勉強守住5,000億美元市值關卡。今年到目前，特斯拉的股價已經跌了37%。

特斯拉旗下最新車款Cybertruck電動皮，卡去年11月上市。執行長馬斯克當時就曾警告，這款車不太可能在年底前產生大量現金流。這款造型奇特的皮卡在街上相當引人注目，卡戴珊等名人已開過這款車上路。

特斯拉本周稍早表示，將裁減全球人力逾10%；另外，兩位高階主管確定離職。

一位Cybertruck買家在社群媒體上說，他原定要在13日拿到車子，但卻收到訊息通知，原定的交車日取消，改到20日。這位買家給道瓊社看的特斯拉第一個通知寫道：「我們接獲訊息，交付您車輛的準備工作因預期外的因素延誤，我們必須取消明天的交車約定。一旦我們可再將您的交車日程排定時，會再通知。」

接著又收到第二個訊息，特斯拉這次告訴買家：「顯然至少要到4月20日才能解決問題，但也可能需要更久時間。特斯拉正在致力改善受影響的交車地點。」

道瓊社說，許多買家提到，特斯拉延後交車的通知甚至是在原訂交車時間的幾個小時前才發到，有的則是幾天前才告知，弄得全美各地期待拿到Cybertruck的買家怨聲載道。

雖然延後交車的原因不明，但至少有位已經拿到車的車主在社群媒體上反映，他的Cybertruck油門踏板曾在踏板上的一塊面板脫落時卡住。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，他們已經注意到這個問題，正在製造商聯絡，收集更多資訊。

特斯拉 道瓊 馬斯克

上一則

Fed鮑爾說通膨欠缺進展 暗示延後降息

下一則

新加坡勞工可提周休3日 12月起推行

延伸閱讀

男子突發心臟病 靠特斯拉「自駕20公里」送急診撿回一命

男子突發心臟病 靠特斯拉「自駕20公里」送急診撿回一命
電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了
特斯拉全球大裁員10%、約1.4萬人被炒 2副總裁也走人

特斯拉全球大裁員10%、約1.4萬人被炒 2副總裁也走人
蔚來汽車創辦人李斌哈佛演講 促市場開放

蔚來汽車創辦人李斌哈佛演講 促市場開放

熱門新聞

調查顯示近三分之一企業願意嘗試每周工作4天。（路透）

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

2024-04-14 20:54
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資者信心，美股遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。（路透）

擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

2024-04-12 16:41
美股收跌，殖利率上升掩蓋了高盛強勁的盈利、火爆的零售銷售數據以及人們對中東衝突不會進一步升級的希望。路透

10年期美債殖利率逾4.6% 道指連跌6日 那指失守50日均線

2024-04-15 16:43

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出