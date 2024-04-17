聯合健康集團業績優於預期

即使仍在應對其子公司Change Healthcare遭到網路攻擊的影響，聯合健康集團第1季業績優於預期。本季因出售巴西 業務而產生約70億元的費用，再加上網路攻擊的不利影響，導致當季每股淨虧損1.53元。經調整後每股獲利6.91元；這個數字不包括巴西的銷售，只有部分網路攻擊影響。營收較去年同期的919億元成長近9%至998億元，高於預期的993億元。

傳億滋國際遭歐盟 罰款處分

英國《金融時報》報導，歐盟將因Oreo製造商億滋國際(Mondelez International)阻止跨境銷售而對其處以罰款。罰款可能高達數百萬歐元，最快下個月支付。歐盟委員會還將命令億滋國際停止阻止其產品在歐盟成員國之間銷售，因為「在高通膨時期可能對消費者造成傷害」。該公司在1月監管文件中表示，預計與此事相關的責任約為3.4億歐元。

紐約梅隆銀行上季獲利增5%

紐約梅隆銀行上季獲利成長5%，超出華爾街預期，資產價值上漲推高了投資服務費用，足以抵銷這家全球最大託管銀行利息收入的下降。由於經濟軟著陸的希望導致市場上漲，這家美國歷史最悠久的銀行的託管資產增加。但其證券、貸款和存款組合的利息收入卻下降了。外匯市場波動性降低也損害了利潤。調整後淨利為每股1.29元。營收成長3%達到45.3億元，為史上最高的單季收入。

PNC Financial獲利下降21%

PNC Financial Services第1季獲利下降21%，因為該銀行在高利率 環境下為持有客戶存款支付了更多費用，導致利息收入下降。該銀行也預測本季淨利息收入(NII)將較第1季下降約1%。截至3月31日當季，淨利降至13.4億元，合每股攤薄後獲利3.1元；而去年同期為淨利16.9億元，合每股3.98元。

3月單戶新屋開工量減12.4%

美國單戶住宅建設在上月大幅成長後，3月大幅下滑；雖然房屋需求依然強勁，但房貸利率的回升正迫使潛在買家觀望。商務部人口普查局表示，占住宅建設大部分的單戶住宅開工量上個月下降12.4%，經季節性調整後的年率為102.2萬套。2月數據向上修正，顯示單戶住宅開工量反彈至116.7萬套，而不是先前報告的112.9萬套。