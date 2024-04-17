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美股最錢線/拋售多頭部位 跌勢恐會加劇

財經新聞組／綜合報導

花旗策略師表示，隨著投資人拋售大量期貨多頭部位，美股的任何進一步疲軟都可能加劇。史坦普500指數520億元的多頭部位中有88%處於虧損狀態，策略師孟塔古(Chris Montagu)認為這是市場面臨的風險。

由於對中東緊張局勢和利率走勢的擔憂，史指過去兩個交易日下跌2.6%。他在報告中寫道：「史指多頭平倉主要是獲利了結，但剩餘的多頭現在平均虧損0.8%。如果市場轉為下跌，跌勢可能會更快、更大，因為大量多頭部位已經處於虧損狀態。」

衡量美國基礎通膨的核心通膨指標連續3個月超過預期，預示著新一輪的消費者物價壓力以及通脹粘性似乎開始蔓延至美國經濟各個角落。而零售數據顯示出只要強勁的勞動市場支撐家庭消費需求，通膨就有可能根深柢固，進一步拖延聯準會的降息行動。

摩根大通策略師馬鐵卡(Mislav Matejka)表示，股市低估了物價壓力上升對聯準會政策和債券殖利率的影響。他表示：「雖然殖利率的部分變動可能是由於樂觀的成長前景，但大部分是由粘性通膨推動的。利率因『錯誤原因』飆升、聯準會政策重心完全逆轉以及通膨持續過熱的風險都在上升。」

伊朗上周末襲擊以色列後，地緣政治緊張局勢加劇，也加劇了市場動盪。孟塔古就地緣政治風險指出：「資金流顯示，在不確定性增加之前，多數市場投資人已經在降低風險。剩餘的多頭部位已經出現小幅虧損，這種部位設置可能會放大任何負面的市場反應。」

而且往往能夠拯救美股漲勢的財報季現在也有風險。摩根大通警告，市場對財報季過於樂觀。到目前為止已公布的業績好壞參半，不要指望樂觀的企業業績會推動美股走高，因為在今年創紀錄的上漲之後，大部分樂觀情緒已經被消化了。（財經新聞組）

殖利率 聯準會 美股

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