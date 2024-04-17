美國商銀獲利降 增提壞帳準備

美國商銀增提壞帳準備，影響獲利，但受惠投行收入，獲利仍高於預期。（路透）

美國商銀第1季獲利下降，因為該行撥出更多資金來支付不良貸款 ，但因投資 銀行費用飆升，仍然超出預期。

雖然業界高層表達謹慎的樂觀態度，但強勁的美國經濟、強勁的股市和一系列大型交易重新點燃了經濟復甦的希望。

本季投資銀行費用較上年同期成長35%達16億元，部分抵銷了利息支付的下降。財務長伯斯維克(Alastair Borthwick)上月預計第1季投資銀行業務收入將成長10%至15%。

根據LSEG數據，不計入一次性項目，當季每股獲利83分，超過分析師平均預期的每股76分。

其銷售和交易收入成長2%，達到52億元；其中股票成長15%，固定收益貨幣和商品(FICC)下降 4%。

執行長莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示：「美國商銀的銷售和交易業務本季延續了2023年的強勁動能，創下十多年來最好的第1季。」

同時，該銀行第1季提撥了13億元的準備金，高於去年同期的9.31億元。

銀行業高層上周表示，對美國降息預期的轉變和經濟前景的不確定性，使得預測未來獲利變得更加困難。

如果聯準會未來幾個月內將利率 維持在較高水平，那麼過去兩年因利率上升獲得豐厚利潤的銀行可能會進一步擴大收益；但如果潛在的經濟放緩阻止借款人貸款，它們的收入可能會減少。

本季美國商銀消費者部門收入下降5%，至100億元，主要是因為存款餘額減少。

淨沖銷或不太可能收回的債務從一年前的8.07億元增至15億元，主要是由於信用卡損失增加。

由於存款成本上升和貸款成長溫和，美國商銀本季淨利息收入(NII)下降3%至140億元；NII是貸款收入與存款利息之間的差額。

美國商銀還提列7億元的費用，以補充政府存款保險公司(FDIC)基金。該基金已耗盡160億元，以償付2023年倒閉的兩家銀行儲戶。

美林財富管理部門獲利成長約10%達到10億元。因為股票上漲產生更高的費用，收入和客戶餘額創歷史新高。

該部門管理的資產從第4季的1.3兆元增至1.4兆元。