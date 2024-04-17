抗癌藥物勁銷 嬌生獲利超標

嬌生 公司第1季獲利高於華爾街 預期，這得益於其抗癌藥物的強勁銷售，包括最暢銷的血癌治療藥物Darzalex。

其牛皮癬藥物Stelara第1季銷售額持平於24.5億元；而Darzalex銷售額躍增約19%至26.9億元。

分析師表示，2015年推出的血癌療法Darzalex，預計今年將為嬌生帶來超過110億元的銷售額。

嬌生已決定將在美推出Stelara精密複製版本的時間延到2025年，該藥物的一項關鍵專利已於去年到期。分析師表示，延後的競爭性將使該藥物對嬌生2024年和2025年收入的貢獻比先前預期更大。

Stelara生物相似藥預計將於今年稍後在其他地方推出。嬌生2月與Alvotech達成協議，今年將在日本、加拿大和歐洲推出其精密版。

根據LSEG數據，經調整後第1季每股獲利2.71元，而分析師預期為2.64元。

該公司總收入為213.8億元，低於預期的214億元。

嬌生預計2024年調整後每股獲利將在10.60至10.75元之間；先前的預測為10.55至10.75元。

該公司的癌細胞 療法Carvykti最近獲准用於治療輕症血癌患者，第1季銷售額達1.57億元。另一種血癌治療藥物Tecvayli本季銷售額為1.33億元。

Carvykti和Tecvayli是嬌生預計可產生50億元以上銷售額的10種產品之一。