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聯準會戴利稱降息並不迫切 威廉斯仍預料今年會降息

編譯劉忠勇／綜合外電
戴利（右）說：「我們現在最不該做的，就是在沒必要迫切之時操之過急。」(路透)
戴利（右）說：「我們現在最不該做的，就是在沒必要迫切之時操之過急。」(路透)

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周一重申，降息並不迫切，她指出，美國經濟成長穩健、勞動市場強勁而通膨仍然居高不下。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯則表示，通膨若繼續逐步回落，聯準會（Fed）今年內可能開始降息。

戴利是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）有表決權的一員，她在史丹佛大學經濟政策研究所的場合上表示，降息之前，她需要對通膨邁向 Fed 2%的目標很有信心。她重申目前政策處於「良好態勢」。

她說：「我們現在最不該做的，就是在沒必要迫切之時操之過急。」

戴利說：「我們處於準備好的位置；可以隨經濟進展有所反應，」「勞動市場並無搖擺的跡象，通膨仍然高於我們的目標，我們需要很有把握通膨回落到我們的目標，然後我們才會感到有必要──我也才會感到有必要有所反應。」

威廉斯接受彭博電視訪問時也表示，貨幣政策處於一個良好態勢，消費和整體經濟持續強勁。

他說：「我們需要在某個時點啟動程序，讓利率回到更正常的水準，我個人認為這個程序可能會在今年啟動。」

威廉斯說，他不認為最近的通膨數據是一個「轉折點」，但這些數據會影響他的觀點和預測。

貨幣市場正下修降息預期，交易員不再認為11月前100%會降息。

威廉斯說：「我個人認為這個程序（降息）可能會在今年啟動。」(路透)
威廉斯說：「我個人認為這個程序（降息）可能會在今年啟動。」(路透)

降息 貨幣 舊金山

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