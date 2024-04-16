買氣疲弱 美債供給過剩警報響起

高盛 第1季獲利和營收超出分析師的預期，得益於交易和投行收入的激增。

該行表示，由於資本市場活動的反彈，獲利較上年同期增加28%至41.3億元，合每股11.58元。營收成長16%至142.1億元，比分析師預期高出10億元以上。

由於房貸、外匯和信貸交易和融資的大幅成長，固定收益交易收入成長10%達到43.2億元，比StreetAccount的預期高出6.8億元。由於衍生性商品活動，股票交易成長10%至33.1億元，比預期高出約3億元。

由於債務和股票承銷增加，投資 銀行費用飆升32%至20.8億元，比預期高出約3億元。

高盛執行長所羅門(David Solomon)在過去一年裡經歷過一些挫折，但隨著對垂死掙扎的資本市場以及進軍零售銀行業務的失敗的記憶開始淡化，好轉似乎正在發生。

一如競爭對手摩根大通和花旗集團一樣，第1季交易和投資銀行業務表現均優於預期，高盛充分利用了年初以來情勢改善的機會。

與更多元化的競爭對手不同，高盛的大部分收入來自華爾街 交易活動。這可能會導致榮景時期巨額回報，但市場蕭條時表現不佳。

在分拆零售銀行業務後，高盛新的成長重點集中在資產和財富管理部門。但這是高盛本季唯一未超過預期的業務：由於私人銀行和貸款收入增加、私募股權持股增加以及管理費上漲，該業務收入成長18%至37.9億元，基本符合StreetAccount的預期。

在信用卡和存款餘額增加的推動下，該行最小部門平台解決方案營收成長24%達到6.98億元，比預期高出約1.2億元。