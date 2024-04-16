我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

買氣疲弱 美債供給過剩警報響起

財經新聞組／綜合報導

高盛第1季獲利和營收超出分析師的預期，得益於交易和投行收入的激增。

該行表示，由於資本市場活動的反彈，獲利較上年同期增加28%至41.3億元，合每股11.58元。營收成長16%至142.1億元，比分析師預期高出10億元以上。

由於房貸、外匯和信貸交易和融資的大幅成長，固定收益交易收入成長10%達到43.2億元，比StreetAccount的預期高出6.8億元。由於衍生性商品活動，股票交易成長10%至33.1億元，比預期高出約3億元。

由於債務和股票承銷增加，投資銀行費用飆升32%至20.8億元，比預期高出約3億元。

高盛執行長所羅門(David Solomon)在過去一年裡經歷過一些挫折，但隨著對垂死掙扎的資本市場以及進軍零售銀行業務的失敗的記憶開始淡化，好轉似乎正在發生。

一如競爭對手摩根大通和花旗集團一樣，第1季交易和投資銀行業務表現均優於預期，高盛充分利用了年初以來情勢改善的機會。

與更多元化的競爭對手不同，高盛的大部分收入來自華爾街交易活動。這可能會導致榮景時期巨額回報，但市場蕭條時表現不佳。

在分拆零售銀行業務後，高盛新的成長重點集中在資產和財富管理部門。但這是高盛本季唯一未超過預期的業務：由於私人銀行和貸款收入增加、私募股權持股增加以及管理費上漲，該業務收入成長18%至37.9億元，基本符合StreetAccount的預期。

在信用卡和存款餘額增加的推動下，該行最小部門平台解決方案營收成長24%達到6.98億元，比預期高出約1.2億元。

高盛 投資 華爾街

上一則

購物熱潮不止 3月零售增0.3%

下一則

調查：本周是賣房最佳時機點

延伸閱讀

通膨削弱美債需求之際 美發債額將再創新高

通膨削弱美債需求之際 美發債額將再創新高
高盛說黃金多頭銳不可當 估年底金價衝上2700美元

高盛說黃金多頭銳不可當 估年底金價衝上2700美元
川普誓言提高中國貨關稅 高盛搖頭：有礙成長還推高通膨

川普誓言提高中國貨關稅 高盛搖頭：有礙成長還推高通膨
Fed若不降息 高盛：會非常驚訝

Fed若不降息 高盛：會非常驚訝

熱門新聞

調查顯示近三分之一企業願意嘗試每周工作4天。（路透）

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

2024-04-14 20:54
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資者信心，美股遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。（路透）

擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

2024-04-12 16:41
美元指數（DXY）本周大漲1.7%創2022年9月來最大單周升幅。（路透）

中東緊張、Fed恐延後降息 美元創2年多最大單周升幅

2024-04-13 07:59

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家