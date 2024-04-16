購物熱潮不止 3月零售增0.3%

商務部發表報告表示，3月通膨上升並沒有阻止消費者，他們繼續以比預期更快的速度購物。

根據人口普查 局數據依季節性因素而非通貨膨脹因素進行調整後，3月零售額成長0.7%，遠高於《道瓊》普遍預測的成長0.3%。

勞工部 上周公布的數據顯示，3月消費者物價指數(CPI)上漲0.4%，也高於華爾街 預期。這意味著消費者能夠跟上通膨的步伐，通膨率年增率為3.5%，低於4%的零售額增幅。

不包括汽車相關收入，零售額成長1.1%，也遠高於預期的0.5%增幅。

汽油價格上漲推動整體零售額上升；加油站銷售額較上季成長2.1%。然而，本月最大的成長領域是線上銷售，成長2.7%；雜項零售商成長2.1%。

即使利率上升和對頑固通膨的擔憂，但饒富韌性的消費者支出有助維持經濟發展。消費者支出占美國經濟產出近70%，因此對於國內生產毛額的持續成長至關重要。

在此同時，市場對貨幣政策路徑的擔憂加劇。聯準會官員在通膨壓力持續的情況下對降息表示謹慎，投資人被迫降低對今年政策寬鬆的預期。

多個類別的銷售額都出現下降：體育用品、業餘愛好、樂器和書籍下降了1.8%，服裝店下降1.6%，電子和電器下降1.2%。