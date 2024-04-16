我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

購物熱潮不止 3月零售增0.3%

財經新聞組／綜合報導

商務部發表報告表示，3月通膨上升並沒有阻止消費者，他們繼續以比預期更快的速度購物。

根據人口普查局數據依季節性因素而非通貨膨脹因素進行調整後，3月零售額成長0.7%，遠高於《道瓊》普遍預測的成長0.3%。

勞工部上周公布的數據顯示，3月消費者物價指數(CPI)上漲0.4%，也高於華爾街預期。這意味著消費者能夠跟上通膨的步伐，通膨率年增率為3.5%，低於4%的零售額增幅。

不包括汽車相關收入，零售額成長1.1%，也遠高於預期的0.5%增幅。

汽油價格上漲推動整體零售額上升；加油站銷售額較上季成長2.1%。然而，本月最大的成長領域是線上銷售，成長2.7%；雜項零售商成長2.1%。

即使利率上升和對頑固通膨的擔憂，但饒富韌性的消費者支出有助維持經濟發展。消費者支出占美國經濟產出近70%，因此對於國內生產毛額的持續成長至關重要。

在此同時，市場對貨幣政策路徑的擔憂加劇。聯準會官員在通膨壓力持續的情況下對降息表示謹慎，投資人被迫降低對今年政策寬鬆的預期。

多個類別的銷售額都出現下降：體育用品、業餘愛好、樂器和書籍下降了1.8%，服裝店下降1.6%，電子和電器下降1.2%。

勞工部 人口普查 華爾街

上一則

俄再遭制裁 鋁鎳價格飆升

下一則

買氣疲弱 美債供給過剩警報響起

延伸閱讀

通膨削弱美債需求之際 美發債額將再創新高

通膨削弱美債需求之際 美發債額將再創新高
全美10大通膨區 第1名是這城市 密州聖路易居第4 費城第7 芝16

全美10大通膨區 第1名是這城市 密州聖路易居第4 費城第7 芝16
華府3月中位成交房價60萬 年漲逾1成

華府3月中位成交房價60萬 年漲逾1成
G20財長會 聚焦強勢美元

G20財長會 聚焦強勢美元

熱門新聞

調查顯示近三分之一企業願意嘗試每周工作4天。（路透）

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

2024-04-14 20:54
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資者信心，美股遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。（路透）

擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

2024-04-12 16:41
美元指數（DXY）本周大漲1.7%創2022年9月來最大單周升幅。（路透）

中東緊張、Fed恐延後降息 美元創2年多最大單周升幅

2024-04-13 07:59

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家