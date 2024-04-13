應用商店案 蘋果在英遭駁回

蘋果在倫敦代表1500多家應用程式開發商就其App Store收費問題提起價值近10億元的大規模訴訟宣告失敗。該公司遭控在購買應用程式或其他內容時向第三方開發人員收取高達30%的不公平佣金。蘋果公司律師辯稱開發者不能在英國提出索賠，除非它們是透過英國應用商店購買而被收取費用。但該公司要求駁回這部分案件的上訴被競爭上訴法庭駁回。

埃克森美孚推進圭亞那項目

埃克森美孚表示，在獲得所需的政府和監管部門批准後，該公司已對圭亞那近海Whiptail開發案做出了最終投資決定。Whiptail是Stabroek區塊的第6個項目，預計到2027年底每日將增加約25萬桶產能。耗資127億元的Whiptail項目包括多達10個鑽探中心以及48口生產井和注入井。該海上生產平台計劃2027年底開始運作，將使埃克森美孚領導的財團在圭亞那的石油產量超過每日120萬桶。

道富銀行管理資產成長20%

道富銀行(State Street)第1季管理資產成長近20%，幫助其管理客戶賺取的費用增加。截至3月當季結束，該銀行管理資產(AUM)達到創紀錄的4.3兆元，高於去年的3.6兆元。然而，由於費用增加了6%，包括補充聯邦存款保險公司(FDIC)保險基金的1.3億元，當季獲利下降近16%至4.63億元，合每股1.37元。

iPhone 傳導入聊天機器人

除了Mac系列產品將導入蘋果的人工智慧（AI ）晶片之外，外傳蘋果最重要的營收來源iPhone，今年下半年也將導入AI功能。彭博先前報導，蘋果計劃在iPhone新的作業系統搭配聊天機器人，採用Google Gemini的AI技術，蘋果雖然也將推出自己的AI引擎，但主要是負責幕後工作。同時，蘋果也傳出計劃今年推出iOS 18作業系統，將iPhone主畫面變得更客製化。若如此，可望進一步刺激iPhone銷售。

由於中東緊張局勢不斷升溫，避險資產提振，金價攀升至新高。現貨黃金價格12日上午突破每盎司2400元大關，漲幅高達1.2%至2400.67元。美國及其盟國認為，伊朗或其代理人即將發動大規模飛彈攻擊，以報復以色列攻擊其駐敘利亞大使館。此外，越來越多投資人認為，由於對美國通膨的擔憂，黃金比政府債券更能對沖地緣政治風險。

谷歌 推出付費生成式AI服務

生成式人工智慧(AI)的榮景使得大型科技公司競相利用這個多年來最熱門的科技趨勢提供新功能和平台，從而相互創新。Alphabet、微軟、亞馬遜等公司越來越忙於尋找將其AI成果貨幣化的方法。在本周的年度谷歌Cloud Next開發者大會上，谷歌宣布其最新的付費生成AI服務：Workspace生產力套件的AI選項，以提高用戶安全性。