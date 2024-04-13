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淨利息收入減少 富國銀獲利縮水7%

財經新聞組／綜合報導

富國銀行獲利下降，因為第1季來自客戶利息支付的收入減少。

該銀行財報顯示，截至3月31日當季淨利下降至46.2億元，合每股1.2元。相較之下，去年同期為49.9億元和每股1.23元。

富國銀行的淨利息收入(NII)下降8%至122.3億元。NII是指貸款收入與存款支付之間的差額。

美國利率前景的變化是推動銀行未來獲利的重要因素。美國3月消費者物價漲幅超出預期，導致金融市場預期聯準會將延後降息至9月。

較高的長期利率可能會提高貸款人的收入，因為它們可以從利息支付中獲得更多的資金。

但升息也增加了銀行的成本，促使它們支付更多費用，以保留尋求更高收益的客戶存款。緊縮的貨幣政策也可能抑制借款人的需求並抑制經濟活動，包括華爾街的交易。

富國銀行於1月時表示，今年其NII可能下降7%至9%。

富國銀行的營運資產上限為1.95兆元，除非監管機構認為該銀行已經解決了假帳戶醜聞帶來的問題，否則該銀行將無法成長。

美國貨幣監理署(OCC)在2月終止了2016年的處罰，但該行仍有8項公開同意令須遵守。

執行長夏夫(Charlie Scharf)在財報聲明中表示：「我們在第1季達到一個重要的里程碑，OCC宣布終止其2016年發布的有關銷售行為不當行為的同意令。」「剩下的風險和控制工作仍然是我們的首要任務，在所有工作完成之前我們不會滿意。」

沙夫於2019年成為執行長，是醜聞首次曝光之後第4任。在該行遭受數十億元的訴訟和監管罰款後，他努力扭轉銀行的局面，削減成本並退出業務。

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