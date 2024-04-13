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美股最錢線/蘋果雖被看衰 毛利或遭低估

財經新聞組／綜合報導

今年以來，投資人有很多不看好蘋果的理由。2024年至今股價下跌9%，而同期史坦普500指數上漲8%。

美國商銀分析師莫漢(Wamsi Mohan)在最新報告中認為投資人可能再度犯錯，「投資人歷來低估了蘋果的毛利率，這種情況似乎正在重演。」

他表示，蘋果的長期利潤率潛力仍然吸引人，並且如果回顧歷史，可以看到華爾街在這方面的預測往往低估。例如2018年，共識預測的蘋果毛利率為39%，但實際結果卻是44%。

展望未來，他認為蘋果在產品業務方面有望提升毛利率約180個基點，服務業務方面也有望提高150個基點。

隨著服務部門在蘋果公司的占比越來越大，整體財務狀況將受益。這是因為例如廣告和iCloud訂閱等業務整體而言比硬體更具獲利性。

莫漢表示，「隨著業務的不斷擴張，看到蘋果正在內部生產服務器晶片，並減少對公共雲端提供商的依賴，從而節省成本，」這可能會推升服務部門的毛利率。

與此同時，在產品方面，如果蘋果使用自有的通訊晶片，它的毛利率可能會有所提升。此外，消費者選擇了更昂貴的iPhone型號，這些型號的利潤更高。

莫漢寫道，「消費者選擇了更高價的高端設備，但我們預計蘋果將逐步提高單一硬件設備的定價，這也可能會增加毛利率。」

而摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)表示，雖然iPhone的中國銷售出現疲軟，而且最近取消研發汽車，不過在經歷最近的虧損和從人工智慧(AI)獲益的潛力之後，投資人可能對其目前的估值更加滿意。

摩根大通分析師預測，由於即將推出的AI功能，iPhone將在2026年出現強勁的銷售周期。蘋果執行長庫克最近告訴投資人，預計今年稍後將發布AI產品。預計蘋果將在6月的全球開發者大會上發佈這個消息。（財經新聞組）

利率 投資 iPhone

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