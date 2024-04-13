摩根大通Q1獲利增6% 超預期

摩根大通上季獲利成長6%。（路透）

摩根大通 （小摩）第1季獲利成長6%達134億美元，超出華爾街預期。

不過摩根大通執行長戴蒙表示：「許多經濟指標繼續看好。」「然而展望未來，我們仍然對一些重大的不確定因素保持警惕。」

他列舉了戰爭和地緣政治緊張局勢、「可能持續」的「持續通膨壓力」以及聯準會 的量化緊縮行動。

他說，「我們不知道這些因素將會發揮何種作用，但我們必須讓公司為各種潛在環境做好準備，以確保我們能夠始終如一地為客戶服務。」

截至3月31日當季，這家美國最大銀行的獲利為134.2億元，合每股4.44元。而去年同期為126.2億元，合每股4.1元。

總營收成長9%，達到419.3億元。

第1季淨利息收入成長11%。摩根大通將全年淨利息收入(NII)這個關鍵收入來源預期提高至900億元。NII是指銀行貸款 收入與存款支付之間的差額。

摩根大通本季信貸損失撥備金額為18.8億元，遠低於分析師預期的27億元。第1季撥備比一年前減少了17%，因為該公司釋出一些貸款損失準備金，而不是像一年前那樣建立這些準備金。

摩根大通的財報拉開本財報季的序幕。在這一年中，聯準會降息的希望似乎越來越渺茫，各種規模的銀行都將努力證明自己能夠保持韌性，甚至繁榮。

摩根大通和其他大型銀行在2023年大部分時間裡都獲得了豐厚的利潤，因為較高的利率及其產業主導地位使它們能夠收取更高的貸款費用，同時保持相對較低的融資成本，從而提高了淨利息收入。

摩根大通去年實現496億元的獲利，擊敗了所有競爭對手，並打破了先前的年度獲利紀錄。

在去年5月收購破產的第一共和銀行後，摩根大通的資產負債表上增加了數十億美元的貸款。這項收購也增加了摩根大通的利息收入。