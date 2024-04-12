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桑默斯：通膨頑強 Fed恐轉升息

編譯葉亭均、任中原／綜合報導
桑默斯警告，必須認真思考Fed接下來轉向升息的風險。 (路透資料照片)
桑默斯警告，必須認真思考Fed接下來轉向升息的風險。 (路透資料照片)

美國聯準會（Fed）3月會議紀錄顯示，決策官員擔心通膨放緩進展已停滯，可能須維持利率更高更久，3月通膨數據則印證官員的憂慮，促使市場縮減降息預期。美國前財長桑默斯甚至警告，必須認真思考Fed接下來轉向升息的風險。

3月會議紀錄顯示，與會官員指出經濟指標顯示成長動能強勁，近幾個月通膨數據也令人失望，認為應該等到對通膨滑落更有信心時再降息。「一些」官員更提出一種可能性，若當前5.25%~5.5%利率水準對經濟限制比預期還小，可能強化需求動能並帶給通膨上升壓力。路透指出，這種邏輯可能成為支持再次升息的論據。

美國公布3月通膨率數據依然高於預期後，今年有決策投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，最新數據顯示通膨可能需要一些時間才能回落。

市場已縮減對Fed降息預期。渣打銀行預期今年將降息兩次，可能7月啟動，巴克萊銀行預估只會降息一次，在9月降息1碼。

不過，哈佛大學教授桑默斯接受彭博採訪時表示，「必須認真思考（Fed）下一次利率行動是上調、而非調降的可能性」，這種情況機率15%~25%，「在我看來，6月降息將是危險而令人震驚的錯誤」，「我們現在不需要降息」。他也說，情勢在6月前仍可能改變，機率仍然指向Fed今年降息，但沒有市場反映的這麼高。

另外，3月會議紀錄顯示，官員針對放緩縮減資產負債表速度，已接近達成協議，「絕大多數與會官員研判，近期放緩縮表速度將是審慎作法」，多數決策官員支持放慢縮表速度「大約一半」；由於高利率已使每月MBS縮減金額低於計畫額度，因此官員不會改變MBS縮減金額，而是放緩公債縮減額度。

Fed官員考慮放緩縮表，是因為這次每月縮表額度是五年前時的兩倍，若繼續維持目速度，可能使Fed快速吸乾金融體系的準備金，導致貨幣市場利率急升。

貨幣市場已出現超額現金減少訊號，顯示金融體系資金趨於緊俏。市場人士表示，Fed縮表時必須審慎，因為銀行業需要的準備金額度可能超過Fed的估計。

降息 利率 升息

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