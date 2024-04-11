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德意志銀行大轉向 預測聯準會今年只降息一次且拖到12月

編譯季晶晶／綜合外電
德意志銀行認為降息時機會延遲。(路透)
德意志銀行認為降息時機會延遲。(路透)

德意志銀行在美國消費者物價指數連續三個月超出預期後改變看法，加入華爾街愈發壯大的陣營，認為降息時機會延遲。

以Matthew Luzzetti為首的德意志銀行美國經濟學家現在預計，聯準會今年只會寬鬆貨幣政策一次，而且要等到12月才會動手。這一轉變幾乎是顛覆性的：德銀就在本月稍早還認為聯準會今年會降息四次、每次1碼息。

類似的調整在華爾街已不足為奇，周三火爆的通膨數據讓很多預測者更加相信，聯準會在看到CPI向2%目標進一步回落之前會咬定青山不放鬆。加上此前有其他數據顯示經濟強勁，美國公債殖利率大幅走高，期貨交易員也開始懷疑聯準會今年是否會降息兩次。

Luzzetti和他的團隊在周四的一份報告中描述了他們的心路歷程：「最近的事態發展，尤其是上行的通膨報告、穩固的勞動市場數據以及放寬的金融環境，這些都明顯削弱了實施降息的理由。」

德意志銀行此前堅稱，聯準會需看到核心個人消費支出物價指數這個關鍵通膨指標在未來數月走弱，以獲得寬鬆貨幣政策所需的信心。

現在該行的預測是上述指標在3月和4月都達到0.3%，高到讓人更擔心通膨的地步。「如果這些數據成真，那麼僅憑通膨數據就不太可能證明7月降息的合理性」。

至於明年的展望，Luzzetti及其經濟團隊現在預計，聯準會將在2025年上半年降息兩次，然後按兵不動到2026年。他們還說，即便如此也存在降息次數更少的風險，特別是考慮到美國總統大選帶來的不確定性。

根據路透報導，美銀全球研究也預計聯準會將於12月開始降息，今年僅降息一次。滙豐控股則仍預計聯準會6月開始降息，今年降幅是3碼。

如果選前降息，拜登選情可能受惠。美國銀行經濟學家團隊寫道：「我們認為聯準會在12月之前不會獲得開始降息所需的信心，這意味拜登在選戰期間將面臨借貸成本上升與通膨持續的雙重壓力。」

不過，聯準會官員堅定認為，他們的政策決定完全沒有政治面的考量或影響。

在美國公布高於預期的3月通膨數據後幾小時，摩根大通、美國銀行、Jefferies、德意志銀行等機構的分析師放棄先前所稱選前就會降息的預測。法國巴黎銀行（BNP Paribas）則預期聯準會將在7月和12月共降息兩次，先前預測從6月開始降息三次，而瑞銀財富管理預計9月開始降息，之前預估6月。

降息 聯準會 拜登

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