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3月PPI年率 創11個月來新高

財經新聞組／綜合報導

3月批發物價指標增幅低於預期，可能在一定程度上緩解人們對通膨將持續高於預期的擔憂。

勞工部勞工統計局發布數據顯示，3月生產者物價指數(PPI)上漲0.2%，低於《道瓊》共識預期的0.3%，也低於2月0.6%的漲幅。

然而，以年率來看，PPI上漲2.1%，為2023年4月以來的最大漲幅，顯示通路壓力可能導致通膨走高。

剔除食品和能源後的核心PPI也上漲0.2%，符合預期。核心PPI再剔除貿易服務後的月增幅為0.2%，但年增幅為2.8%。

前一天勞工統計局報告指出，3月消費者物價漲幅再次超過預期，引發了人們對聯準會無法很快降息的擔憂。

在生產者物價方面，3月漲幅主要是由服務業推動，當月成長0.3%。其中，證券經紀和其他投資相關費用指數上漲3.1%。

相反地，商品價格下降0.1%，而2月則上漲1.2%。能源最終需求成本最近一直在上升，但本月反而下降了1.6%。然而，最終需求食品和扣除食品和能源的商品批發價格分別上漲0.8%和0.1%。

雖然加油站價格一直在上漲，但汽油最終需求指數卻下降了3.6%。這與消費者物價指數(CPI)形成鮮明對比；CPI顯示3月汽油上漲1.7%。

在聯準會考慮下一步貨幣政策措施之際，經濟數據備受密切關注。

10日公布的CPI震動了市場；市場一直預計今年將出現一系列大幅降息。報告顯示，CPI年度通膨率為3.5%，遠高於聯準會2%的目標。

根據芝商所數據，市場目前預計今年可能只會降息兩次，很可能要到9月才會開始。

勞工部 降息 聯準會

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