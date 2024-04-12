美股最錢線/通膨波動是常態 股指會續漲

美國核心CPI數據意外走高，打壓股指。但華爾街 多頭表示，通膨小幅波動是正常現象，不必過度擔憂。

Jefferies首席市場策略師澤沃斯(David Zervos)表示，即使聯準會 不降息 ，但在強勁經濟數據推動下，美股將延續其上漲趨勢。

與此同時，對沖基金Citadel固定收益與宏觀經濟研究負責人烏拜德(Angel Ubide)表示，通膨不會一路下滑，而是會出現一些小幅波動，這是正常現象。除非出現政策失誤，否則通膨應該會逐漸收斂至聯準會設定的2%目標。

而由於美國經濟數據持續強勁，以及聯準會不急於放鬆貨幣政策，投資人也開始重新評估降息時點和頻率的預期。在通膨數據發布後，交易員現在預計聯準會今年只降息兩次。

對此，澤沃斯表示，年初聯準會今年將降息6次的預測「幾乎和去年年初預測降息兩次一樣愚蠢」。

雖然他認為大幅降息是癡心妄想，但他同時也認為，目前的政策仍比傳統措施寬鬆。他指出，聯準會的資產負債表顯示「量化寬鬆的刺激性殘餘影響仍然存在」。

此外，他也表示，市場似乎對聯準會能夠控制通膨充滿信心，這可從所謂的5年預期通膨率的穩定中看出，「即使聯準會可能需要較長時間維持較高的利率水平，以鞏固長期通膨預期，但在經濟成長的正面消息占據主導地位的背景下，風險資產應該會繼續上漲。」

他還讚揚聯準會主席鮑爾去年反對降息的立場，「他的謹慎觀望態度顯得更加明智。」

而烏拜德認為，雖然目前通膨率稍高，但考慮到聯準會在控制物價上揚方面取得的進展，它仍有降息空間；關鍵在於聯準會需要對自己的預測更有信心。他還指出，適時的寬鬆政策可以避免失業率的上升，「稍稍放寬政策是可行的。」「如果政策長時間過緊，就可能傷及勞動市場。」（財經新聞組）