我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

美股最錢線/通膨波動是常態 股指會續漲

財經新聞組／綜合報導

美國核心CPI數據意外走高，打壓股指。但華爾街多頭表示，通膨小幅波動是正常現象，不必過度擔憂。

Jefferies首席市場策略師澤沃斯(David Zervos)表示，即使聯準會降息，但在強勁經濟數據推動下，美股將延續其上漲趨勢。

與此同時，對沖基金Citadel固定收益與宏觀經濟研究負責人烏拜德(Angel Ubide)表示，通膨不會一路下滑，而是會出現一些小幅波動，這是正常現象。除非出現政策失誤，否則通膨應該會逐漸收斂至聯準會設定的2%目標。

而由於美國經濟數據持續強勁，以及聯準會不急於放鬆貨幣政策，投資人也開始重新評估降息時點和頻率的預期。在通膨數據發布後，交易員現在預計聯準會今年只降息兩次。

對此，澤沃斯表示，年初聯準會今年將降息6次的預測「幾乎和去年年初預測降息兩次一樣愚蠢」。

雖然他認為大幅降息是癡心妄想，但他同時也認為，目前的政策仍比傳統措施寬鬆。他指出，聯準會的資產負債表顯示「量化寬鬆的刺激性殘餘影響仍然存在」。

此外，他也表示，市場似乎對聯準會能夠控制通膨充滿信心，這可從所謂的5年預期通膨率的穩定中看出，「即使聯準會可能需要較長時間維持較高的利率水平，以鞏固長期通膨預期，但在經濟成長的正面消息占據主導地位的背景下，風險資產應該會繼續上漲。」

他還讚揚聯準會主席鮑爾去年反對降息的立場，「他的謹慎觀望態度顯得更加明智。」

而烏拜德認為，雖然目前通膨率稍高，但考慮到聯準會在控制物價上揚方面取得的進展，它仍有降息空間；關鍵在於聯準會需要對自己的預測更有信心。他還指出，適時的寬鬆政策可以避免失業率的上升，「稍稍放寬政策是可行的。」「如果政策長時間過緊，就可能傷及勞動市場。」（財經新聞組）

聯準會 降息 華爾街

上一則

ECB暗示 6月開始降息

下一則

3月PPI年率 創11個月來新高

延伸閱讀

政經因素恐逼Fed降息抄捷徑？年尾降2次、每次降2碼

政經因素恐逼Fed降息抄捷徑？年尾降2次、每次降2碼
Fed下一步將升息？分析師：言之過早 再等三個月看看

Fed下一步將升息？分析師：言之過早 再等三個月看看
全美十大通膨 南加2地區上榜 內陸地區居第三

全美十大通膨 南加2地區上榜 內陸地區居第三
Fed會議紀錄：通膨下降不夠快

Fed會議紀錄：通膨下降不夠快

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

2024-04-04 16:49
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
Towa的壓縮成型（compression molding）設備。(路透)

AI用記憶晶片HBM 3大廠都靠它 Towa股價1年飆翻390%

2024-04-08 00:43
美國3月就業報告意外的強，強化聯準會（Fed）不急於降利率的展望，但美股5日開盤仍走高，顯示平均時薪數據令投資人安心。(路透)

就業報告超猛為何美股還開高？因這項數據是大亮點

2024-04-05 13:26

超人氣

更多 >
亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平