亞馬遜投資 AI同時控制成本

亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)發表年度股東信，承諾在加大對人工智慧(AI)等新成長領域的投資同時，仍將繼續尋找控制成本的方法。他在股東信中指出，「我認為亞馬遜的每個人都相信，在我們竭盡全力如何讓客戶的生活變得更好、更輕鬆之前，每一項業務還有很長的路要走，而且每項業務都有相當大的上升空間。」

Nike冀贊助奧運能贏回市場

Nike與包括肯亞馬拉松明星基普喬格和英國短跑名將史密斯在內的運動員，一起推出為其贊助的球隊提供的奧運裝備，並看好這些頂級運動員代言可以幫助其贏得更多的日常消費者。Nike在奧運會上重點展示的高端鞋款服務的受眾相對有限，但其更廣泛的目標是銷售更多入門級和中檔跑鞋。Nike重點介紹了零售價在130至160元之間的Pegasus鞋系列。

莫德納暫停在肯亞建疫苗 廠

莫德納(Moderna)表示，由於疫情後對新冠病毒疫苗的需求下降，該公司已暫停在肯亞建造疫苗生產設施的計劃。該公司曾在2022年表示，將在肯亞工廠投資約5億元，每年向非洲大陸供應多達5億劑mRNA疫苗；並計劃最快於2023年開始在非洲灌裝新冠疫苗。然而自疫情結束以來，對新冠疫苗的需求一直在下降；而且自2022年以來，尚未收到任何非洲的疫苗訂單。

Polestar第1季交車量減40%

瑞典電動車公司Polestar表示，由於汽車業面臨需求放緩的困境，第1季交車量下降了40%。Polestar第1季交車7200輛，較去年同期的1萬2076輛下降40%。該公司的目標是到2025年交車15.5至16.5萬輛。該公司第1季在中國交車1200輛Polestar 4 SUV，這是2023年底第一個接收該車的國家。Polestar 3將於2024年第2季開始全球交車。

美光DRAM供應受地震影響

記憶體晶片製造商美光科技(Micron Technology)表示，4月3日發生在台灣的地震將使其動態隨機存取記憶體(DRAM)供應量損失高達中個位數百分比。美光表示，地震後DRAM 生產尚未全面啟動；但補充指出，其長期DRAM供應能力不會受到影響。DRAM廣泛用於資料中心、個人電腦、智慧型手機和其他運算設備。