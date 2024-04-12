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首申失業金數 上周減1.1萬人

財經新聞組／綜合報導

即使聯準會努力降溫，但勞動市場仍在蓬勃發展。上周申請失業救濟金的美國人減少。

勞工部報告指出，截至4月6日當周初請失業金人數較前周的22.2萬人減少1.1萬人，至21.1萬人。排除每周波動性的4周平均初請失業金人數減少250人至21萬4250人。

截至3月30日當周，總共有182萬美國人持續申領失業救濟金，比前周增加2.8萬人，是1月以來最多的數字。

每周申請失業救濟金人數被認為是美國單周裁員人數的代表，也是就業市場走向的一個跡象。自2020年春季新冠疫情導致數百萬工作消失以來，這些數字一直保持在歷史低點。

自2022年3月起，聯準會調升基準借款利率11次，以抑制經濟從2020年衰退中反彈出現的40年歷史高通膨。聯準會的部分目標是放鬆勞動市場並冷卻工資增長，它認為這是造成持續高通膨的原因之一。

許多經濟學家認為，快速升息有可能使美國陷入衰退，但由於強勁的消費支出，就業機會仍然充足，經濟表現也優於預期。

雖然裁員仍處於偏低水平，但最近許多企業宣布更多裁員，主要是在科技和媒體領域。谷歌母公司Alphabet、蘋果、eBay、TikTok、Snap、亞馬遜、思科系統和洛杉磯時報最近都宣布裁員。

裁員 聯準會 就業

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