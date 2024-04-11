政經因素恐逼Fed降息抄捷徑？年尾降2次、每次降2碼

聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

美國1月至3月通膨數據都比預期熱，幾乎可確定阻斷了聯準會（Fed）6月降息 之路。如果Fed決策官員仍決定按既定計畫今年降息三次、每次降息1碼（0.25個百分點），並且把經濟現實和政治因素考量在內，Fed可能被迫在年尾祭出次數減少、幅度加大的降息行動。

據路透分析，Fed主席鮑爾 先前表示，1月和2月的通膨數據或許只是降息路上暫時遭遇顛簸不平，但3月消費者物價指數（CPI）證明通膨更黏著、問題更棘手。

3月CPI年增率升至3.5%，是去年9月來最高水準，且比2月的3.2%明顯加速，主因是汽油、租金和食物成本都上漲。雖然Fed緊盯的個人消費支出（PCE）物價指數所顯示的通膨數據比CPI和緩，仍遠高於2%的通膨目標。

Fed之前表明，今年可能降息三次、每次降1碼，把聯邦資金利率 目標區間從5.25%~5.5%降到4.5%~4.75%左右。若是6月不降，Fed降息的機會窗口將變窄。

制定Fed利率政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月底有一場例會，但期貨價格顯示，交易員如今認為，6月或7月啟動降息的機率都已大減，9月出手的可能性較高。然而，美國總統大選11月將登場，若選在選舉迫近時宣布降利率，鮑爾勢必引來為現任總統拜登助選的抨擊。

若排除以上選項，那麼Fed只能在2024年僅剩的兩場例會降息：11月6日至7日，以及12月17日至18日。如果11月決定降息，時間點正好落在11月6日美國大選次日。

分析師推測，鮑爾可能選擇不漟政治渾水，避開選前降息；但降息次數減少、降幅擴大的風險高。如果Fed決定在大選後、年底前連降兩次，且每次降幅2碼，雖會讓聯邦資金利率目標區間降到低於Fed上月預測的水準，卻也會冒著助長通膨的風險。

如果Fed決定維持利率在目前高檔，直到2024年底都不變，又可能冒著另一種風險：扼殺經濟成長，甚至引發一波衰退。

兩相權衡，倘若經濟數據和政治現實堵住Fed降息之路，鮑爾或許會抄捷徑。