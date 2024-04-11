我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長支持立法打擊租霸 莊文怡等市議員籌備提案

遮擋車牌、逃避路橋費 紐約州長霍楚嚴打

Fed下一步將升息？分析師：言之過早 再等三個月看看

編譯湯淑君／綜合外電
美國3月通膨數據比預期火熱，澆熄聯準會（Fed）6月降息的希望，分析師認為即使後續通膨數據改善，啟動降息時機最快也要等到7月了，但此刻說Fed下一步是升息，還言之過早。（路透）
美國3月通膨數據比預期火熱，澆熄聯準會（Fed）6月降息的希望，分析師認為即使後續通膨數據改善，啟動降息時機最快也要等到7月了，但此刻說Fed下一步是升息，還言之過早。（路透）

美國3月通膨數據比預期火熱，經濟學家暨美國前財長桑默斯警告，聯準會（Fed）下一步可能不僅是暫緩原定降息的計畫，甚至可能祭出這波緊縮循環的最末次升息。但另有分析師認為，此刻說Fed利率下一步是不降反升，還言之過早。

桑默斯10日在社群媒體平台X（昔稱推特）上推文說：「我認為沒理由在6月降息，但事實可能改變。」他指的是，在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）6月例會舉行前，仍有兩個月的通膨報告出爐，屆時情況或許會有變化。

不過，桑默斯強調，按目前數據看來，6月降息似乎是「既危險又離譜的錯誤，可與2021年夏季Fed所犯的錯誤相提並論」。當時，Fed決策官員認定通膨壓力升高只是「暫時」的，因而維持利率不變，不料後來通膨扶搖直上，迫使Fed十萬火急啟動一連串升息打通膨。

美國3月標題和核心CPI雙雙超越預期，已迫使市場再次修正利率預期。芝商所FedWatch網站顯示，期貨交易員如今認為6月降息機率已陡降，從前一日的56.1%掉到16.5%；7月降息機率也從超過五成滑落到35.7%。

Fed下一步將升息？觀望4至6月通膨數據再說

一些經濟學家預期，周三的CPI報告將把Fed降息時點延到夏季以後，Fed官員或許不得不維持利率在現行水準到2024下半年，甚至2025年。

PNC經濟學家佛榷預測，Fed降息時點至少會延到7月底，但也有可能拖到年尾再降息。

聯博已開發市場經濟研究主管韋諾葛瑞德表示，基於第1季的勞動市場與通膨都比預期強，他認為今年Fed只會降息一次，而且是等到12月才出手。

韋諾葛瑞德解釋，通膨數據已連三月令人失望，今後要讓Fed對通膨減緩恢復信心，就至少需要三個月的數據證明通膨改善，那意味4月、5月和6月。由此推論，Fed要啟動降息，最快也要等到7月了。

儘管通膨滑向2%目標的進展停滯不前，分析師認為，現在說Fed考慮再升息，言之過早。

佛榷認為，Fed官員已表明接下來傾向降息，部分因素可能是基於利率居高不下將加重政府債務負擔；除非通膨復熾情況嚴重，否則Fed不至於讓升息選項重回檯面。

降息 利率 升息

上一則

馬斯克好忙 12日接待阿根廷總統米雷伊 月底造訪印度會見莫迪

下一則

輝達股價站穩腳跟後 分析師看後市還是一個字：漲

延伸閱讀

全美十大通膨 南加2地區上榜 內陸地區居第三

全美十大通膨 南加2地區上榜 內陸地區居第三
Fed會議紀錄：通膨下降不夠快

Fed會議紀錄：通膨下降不夠快
CPI超過預期 降息時間再延

CPI超過預期 降息時間再延
投資大戶買公債 棄美轉歐

投資大戶買公債 棄美轉歐

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

2024-04-04 16:49
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
Towa的壓縮成型（compression molding）設備。(路透)

AI用記憶晶片HBM 3大廠都靠它 Towa股價1年飆翻390%

2024-04-08 00:43
美國3月就業報告意外的強，強化聯準會（Fed）不急於降利率的展望，但美股5日開盤仍走高，顯示平均時薪數據令投資人安心。(路透)

就業報告超猛為何美股還開高？因這項數據是大亮點

2024-04-05 13:26

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？
洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時
房價節節高升 買地自建會不會比較划算？

房價節節高升 買地自建會不會比較划算？