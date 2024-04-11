Fed下一步將升息？分析師：言之過早 再等三個月看看

美國3月通膨數據比預期火熱，澆熄聯準會（Fed）6月降息的希望，分析師認為即使後續通膨數據改善，啟動降息時機最快也要等到7月了，但此刻說Fed下一步是升息，還言之過早。（路透）

美國3月通膨數據比預期火熱，經濟學家暨美國前財長桑默斯警告，聯準會（Fed）下一步可能不僅是暫緩原定降息 的計畫，甚至可能祭出這波緊縮循環的最末次升息 。但另有分析師認為，此刻說Fed利率 下一步是不降反升，還言之過早。

桑默斯10日在社群媒體平台X（昔稱推特）上推文說：「我認為沒理由在6月降息，但事實可能改變。」他指的是，在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）6月例會舉行前，仍有兩個月的通膨報告出爐，屆時情況或許會有變化。

不過，桑默斯強調，按目前數據看來，6月降息似乎是「既危險又離譜的錯誤，可與2021年夏季Fed所犯的錯誤相提並論」。當時，Fed決策官員認定通膨壓力升高只是「暫時」的，因而維持利率不變，不料後來通膨扶搖直上，迫使Fed十萬火急啟動一連串升息打通膨。

美國3月標題和核心CPI雙雙超越預期，已迫使市場再次修正利率預期。芝商所FedWatch網站顯示，期貨交易員如今認為6月降息機率已陡降，從前一日的56.1%掉到16.5%；7月降息機率也從超過五成滑落到35.7%。

Fed下一步將升息？觀望4至6月通膨數據再說

一些經濟學家預期，周三的CPI報告將把Fed降息時點延到夏季以後，Fed官員或許不得不維持利率在現行水準到2024下半年，甚至2025年。

PNC經濟學家佛榷預測，Fed降息時點至少會延到7月底，但也有可能拖到年尾再降息。

聯博已開發市場經濟研究主管韋諾葛瑞德表示，基於第1季的勞動市場與通膨都比預期強，他認為今年Fed只會降息一次，而且是等到12月才出手。

韋諾葛瑞德解釋，通膨數據已連三月令人失望，今後要讓Fed對通膨減緩恢復信心，就至少需要三個月的數據證明通膨改善，那意味4月、5月和6月。由此推論，Fed要啟動降息，最快也要等到7月了。

儘管通膨滑向2%目標的進展停滯不前，分析師認為，現在說Fed考慮再升息，言之過早。

佛榷認為，Fed官員已表明接下來傾向降息，部分因素可能是基於利率居高不下將加重政府債務負擔；除非通膨復熾情況嚴重，否則Fed不至於讓升息選項重回檯面。