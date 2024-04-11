我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

馬斯克好忙 12日接待阿根廷總統米雷伊 月底造訪印度會見莫迪

編譯簡國帆／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克12日將在德州接待阿根廷總統米雷伊。（路透）
特斯拉執行長馬斯克12日將在德州接待阿根廷總統米雷伊。（路透）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）12日將在德州接待阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），接著在本月底造訪印度，並會見印度總理莫迪，預料將宣布在印度的投資與設廠計畫。

米雷伊10日啟動四天的訪美之旅，短短四個月來第三次訪美，12日在德州和馬斯克會面，並將參訪特斯拉的工廠。米雷伊和馬斯克都有類似的急性子個性，也都不愛政府過度管制。

目前馬斯克也和巴西當局正為社群媒體規範爆發衝突，而擁有豐富礦藏的阿根廷， 有許多吸引馬斯克的誘因。

此外，馬斯克10日表示，他將造訪印度與莫迪會晤。路透引述知情人士指出，馬斯克和其他特斯拉主管將在22日當周抵達印度，並將宣布他的印度計畫，包括建廠。由於印度19日起將展開為期兩個月的國會選舉，若特斯拉宣布投資，將強化莫迪的親商形象。

馬斯克和莫迪上次碰面，是去年6月在紐約。特斯拉過去幾個月來在評估印度設廠計畫的同時，也持續遊說印度調降電動車進口稅率。印度當局3月宣布新的電動車政策，若有製造商在印度投資至少5億美元並且設廠，部分車款的進口稅率將從100%降至15%。

知情人士說，特斯拉已開始在柏林廠生產右駕車款，以在今年稍後出口到印度。馬斯克本周在前身為推特的社群媒體平台X表示，印度應該和其他都有電動車的國家一樣，擁有電動車，在當地提供特斯拉電動車是很自然的進展。

印度 馬斯克 特斯拉

上一則

美超中成台灣最大出口市場 2003年來首見 兩岸一家親觀點待考驗

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
狗狗開車「自動駕駛特斯拉」中國網友狂喊交警處理

狗狗開車「自動駕駛特斯拉」中國網友狂喊交警處理
印媒：特斯拉與信實工業討論於印度設立電動車廠

印媒：特斯拉與信實工業討論於印度設立電動車廠
馬斯克預言 明年AI就會勝過人類智慧

馬斯克預言 明年AI就會勝過人類智慧

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

2024-04-04 16:49
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
Towa的壓縮成型（compression molding）設備。(路透)

AI用記憶晶片HBM 3大廠都靠它 Towa股價1年飆翻390%

2024-04-08 00:43
美國3月就業報告意外的強，強化聯準會（Fed）不急於降利率的展望，但美股5日開盤仍走高，顯示平均時薪數據令投資人安心。(路透)

就業報告超猛為何美股還開高？因這項數據是大亮點

2024-04-05 13:26

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵
洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時
86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？