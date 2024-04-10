Fed官員上月已擔心通膨放緩停滯 普遍支持縮表速度放慢一半

Fed官員擔心美國通膨放緩的進展可能已經停滯，可能需要將緊縮的貨幣政策時期維持更長時間，以抑制物價上漲速度。(路透)

聯準會（Fed）公布上月的會議記錄顯示，決策官員普遍贊成將每月縮減資產負債表規模的步調放慢一半，以降低市場出現動盪的風險。此外，Fed官員上月就已經開始擔心，美國通膨放緩的進展可能已經停滯，可能需要將緊縮的貨幣政策時期維持更長時間，以抑制物價上漲速度。

根據Fed周三（10日）公布的會議記錄，「一些」官員在3月19-20日的會議甚至提出了一種可能性，即當前的5.25%至5.5%的政策利率 「限制性比期望中要少，這可能會增加總需求的動能，並帶來通膨上升壓力」，這種邏輯可能會被用來為再次升息 辯護。

Fed在上月公布的預測顯示，沒有任何官員打算升息，預期今年降息 三次，而且為期兩天的會議是在股價創歷史新高、市場利率下降的背景下召開的。

但會議記錄反映了Fed官員正在因應複雜局面，他們正在爭論哪一邊風險更大，是貨幣政策長期過緊而損害經濟，還是Fed過早放寬政策而無法使通膨率回到2%的目標？

記錄顯示：「與會者普遍指出，他們對高通膨的持續性感到不確定，並表示近期的數據並未增強他們對通膨持續下降至2%的信心。」

一些Fed官員繼續認為，住房通膨等重要項目將開始放緩，其中「幾位」官員表示，生產率的提高可以讓經濟成長維持強勁，同時通膨繼續下降。

「許多」官員表示，他們在「評估近期移民趨勢將如何影響」經濟方面遇到了阻力。Fed工作人員在調高美國經濟成長展望時，也提到了這一因素。

但會議記錄整體顯示，Fed對通膨之役的狀況日益擔憂，儘管在年初時，抗通膨似乎已經穩操勝券。

記錄指出，「與會者注意到，有指標顯示經濟動能強勁，而且近幾個月的通膨數據令人失望」，同時重申他們在降息前，必須對通膨持續放緩有更多的信心。

另外，官員也開始討論放慢縮減資產負債表的步調，但沒有做出決定。儘管多數官員認為縮表進展順利，但「盡早開始放慢縮表步調會是深謀遠慮的」，主要是有鑑於2019年縮表時造成的市場動盪。

Fed目前縮表步調是每月減持至多達600億美元到期公債和最多350億美元到期的抵押擔保證券（MBS），也就是到期後拿回的資金不再進行投資。

記錄顯示，「與會者普遍支持將每月縮表步調，從近期的整體步調減少約一半」，而公債會是行動的重點。